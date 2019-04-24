HABER

Taşocağına verilen ÇED iptal edilince pişi yapıp dağıttılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 22:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Urla ilçesine bağlı Balıklıova ile Kadıovacık Mahalleleri arasında kurulmak istenen kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararına karşı İzmir 2’inci İdare Mahkemesi’nde açılan iptal davası sonuçlandı.

Taşocağına verilen ÇED iptal edilince pişi yapıp dağıttılar

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesine bağlı Balıklıova ile Kadıovacık Mahalleleri arasında kurulmak istenen kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararına karşı İzmir 2’inci İdare Mahkemesi’nde açılan iptal davası sonuçlandı. Mahkeme, kurulmak istenen tesisin zeytinlik alanlara yakın olduğunu belirleyerek, ÇED gerekli değildir kararının iptaline hükmetti.
İzmir’in Urla ilçesine bağlı olan Balıklıova ile Kadıovacık Mahalleleri arasındaki bir tepeye kurulmak istenen taşocağı için İzmir Valiliği’nce ÇED gerekli değildir kararı verildi. Mahalle sakinleri, ÇED’in iptali için İzmir 2’inci İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Dosyayı inceleyen mahkeme, bölgede zeytin ağaçlarının bulunduğu sahaların olduğunu belirledi. Tesisin, zeytinliklere 3 kilometreden daha az mesafede olduğu krokilerle üzerinden de tespit edildi. Mahkeme, tesis için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti. Dava açan mahalle sakinlerinin avukatı Şehrazat Mercan, kararı açıklayınca mahallede yaşayan kadınlar, pişi yaptı. Evlerinden getirdikleri büyük tepsilerle, mahallede pişi pirişen kadınlar, karardan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
‘MAHKEME KEŞİF YAPMADAN BU KARARI ALDI’
Şehrazat Mercan da, mahkemenin keşif yapmaya gerek duymadan, ÇED kararını iptal ettiğini ve bunun emsal olduğunu belirtti. Mercan, "Çok sayıda kadın bu sürece destek verdi. Eylemler yaptık. Bu bölgede çok yoğun zeytinlikler var. Kanuna göre, bu tür tesisler zeytinlik bölgelere 3 kilometre mesafede yapılmaz. Ama bu tesis belirlenen mesafeden daha yakında kurulmak istendi. Bunları krokide gösterdik ve dava açtık. Mahkeme bizim söylediğimize inandı. Tarım İl Müdürlüğü’nden de krokiyi doğrulattı. Sonunda keşif yapmadan ÇED gerekli değildir kararı iptal edildi. Bu karar Türkiye’de emsal teşkil ediyor. Zeytinliklere kimse dokunmasın. Zeytin ve enginar vatandaşların geçim kaynağı. Enginar altın değerinde. Enginarın da zeytinin de hukuku var. Zeytinin hukuku kazandı. Karara hepimiz çok sevindik” dedi.
‘ÜRÜNLER BİZİM EKMEĞİMİZ’
Saniye Gülbahçe isimli mahalle sakini, mahkemenin kararı için, “ Zeytinlerimiz, enginarlarımız mahallenin geçim kaynağı. Tesisin kurulmamasına yönelik karar bizi sevindirdi” dedi. Balıklıova Mahalle Muhtarı Akın Yılmaz da, “Bu bizim ekmeğimiz. Burada üretilen enginar, zeytin bizim ekmeğimiz. Bütün çocuklarımızı bu ürünleri satarak yetiştiriyoruz. Ve bu memlekete yararlı insanları bu şekilde yetiştiriyoruz. Geçim kaynaklarımızı elimizden alınmasına günlümüz razı değildi” diye konuştu. Balıklıova Mahallesi’nin üretim yaparak geçimini sağladığını aktaran Yılmaz, şöyle dedi:
"Bu taşocağı kurulsaydı, bizim ürettiğimiz hiçbir şey kaliteli olmayacaktı. Bu durumda da para kazanamayacaktık. Para kazanamayınca çocuklarımızı da okutamayacaktık. Bu da bize sekte vuracaktı. Şimdi hayatımız kaldığı yerden devam edecek. Biz de üretmeye ve yetiştirmeye devam edeceğiz."
‘ORGANİK ZEYTİNCİLİK YAPIYORUZ’
Kadıovacık Mahallesi Muhtarı Ümit Özdemir ise, “Bu karar bizim için çok önemli. Organik zeytincilik yapıyoruz. Bunu da kaybedecektik. Bunların hepsini, dava ile geri kazandık. Mutluyuz. İnşallah bunun devamı gelmez, gelirse de biz yeniden karşı çıkacağız” dedi.
Balıklıova Amaçlar Derneği Başkanı Dilek Ülkü de karardan dolayı mutlu olduklarını anlattı. Ülkü, “Haklıydık, haklı olduğumuz için de kazanacağımızı biliyorduk. Çünkü her şey yasal. Yasa gereği burada taş ocağı kurulması doğru değildi. En büyük güç halkın gücü. Biz burada halk olarak birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir mücadele verdik” diye konuştu. 92 yaşında olan Zeynep Üleştiren de, mahkemenin verdiği kararın kendilerini sevindirdiğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Taşocağına verilen ÇED iptal edilince pişi yapıp dağıttılarTaşocağına verilen ÇED iptal edilince pişi yapıp dağıttılarTaşocağına verilen ÇED iptal edilince pişi yapıp dağıttılarTaşocağına verilen ÇED iptal edilince pişi yapıp dağıttılar

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! Herkesin toplandığı bu yol aslında...İstanbul'a bir de böyle bakın! Herkesin toplandığı bu yol aslında...
Yetiştirme yurdunda büyüyen çiftin masal gibi düğünüYetiştirme yurdunda büyüyen çiftin masal gibi düğünü
37 yıldır kayıp Iraklı askerin cesedini seller ülkesine geri getirdi37 yıldır kayıp Iraklı askerin cesedini seller ülkesine geri getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

Trump 1915 olayları için 'Büyük Felaket' dedi

Trump 1915 olayları için 'Büyük Felaket' dedi

Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...

Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

Valilikten 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

Akar ve Çavuşoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı

Ankara'da kritik toplantı! MSB'den açıklama

Anayasa Mahkemesi'nden 'sendika hakkı' kararı

AYM'den dikkat çeken 'sendika hakkı' kararı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'deki iğrenç olayla ilgili açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.