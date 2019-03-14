Taşyürek: Türkiye’nin ilk havarayı Kartal’da açılacak

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordine halinde yapılacak, Kartal ve Türkiye için ilk olacak havaray projesini anlattı.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’daki taksi minibüs durak sahipleri ile kahvaltı programında buluştu. Program taksicilerin ve minibüs şoförlerinin Kartal ilçesinde yaşadıkları sıkıntıları dile getirmesiyle başladı. Durak sahipleri, ulaşım güzergâhları ve yollar hakkında şikâyetçi olduklarını ve bu sorunların çözümü noktasında yardımcı olunmasını istedi. AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, “Bu sıkıntılar da dâhil inşallah Kartal’ın birikmiş sorularını, sıkıntılarını çözüme kavuşturacağız” dedi.

ULAŞIM, SAĞLIK, EĞİTİM DAHİL HER SORUN ÇÖZÜLECEK

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kartal 1. ve 2. etap projeleri de malumunuz üzere ayrı bir büyük sorun. Yıllardır bugün, yarın diye geçiştirildi ve halkın sabrını da taşırmak üzere. İnşallah projelerimizle ulaşım yolları, sağlık alanları, eğitim alanları dahil her sorunu en güzel çalışmayı ortaya koyarak çözüme kavuşturacağız. Yollarımızın bakımsız olması da ayrı bir sorun. Ve daha nice sorunlar var ama inşallah bizler bunları sizlerin destekleriyle çözüme kavuşturacağız."