Taşyürek, vatandaşın taleplerini dinledi

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, 'Söz Sizde' programı kapsamında vatandaşlarla buluştu. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin sorunlarını yanıtlayan, Taşyürek, "Seçim sonrasında 6 ayda bir isteklerinizin son durumlarından sizleri bizzat haberdar edeceğiz" dedi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle 'Söz Sizde' buluşmaları kapsamında bir araya geldi. AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, öncelikle 6 Şubat tarihinde gerçekleşmiş olan elem verici bina çökmesi olayında vefat eden vatandaşları rahmetle andı, hastanede taburcu olmayı bekleyenlere şifa diledi. AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek konuşmasında “İnşallah bu elim kaza bizler için bir milat olur ve başta binalarımız olmak üzere her konuda daha tedbirli davranırız” ifadelerine yer verdi.

KARTAL'DA BELEDİYE HİZMETİ GÖREMEDİK

'Söz Sizde' buluşmasında mahalle sakinleri AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek’e isteklerini ve sorularını aktardı. Bazı mahalle sakinleri duygu ve düşünce paylaşımında bulunarak, "Mehmet Sekmen zamanından bu yana belediye hizmeti göremedik ama inşallah sizlerle bu güzel çalışmalar gerçekleşmiş olacak” dedi. Cumhuriyet Mahallesi sakinleri AK Parti Kartal İlçe Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek’ten isteklerinin birkaçı şu şekilde sıraladı: