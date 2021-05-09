Tatar'dan Ercan Havalimanı açıklaması: İsim değişikliği söz konusu değil

"ŞEHİTLERİMİZ VE LİDERLERMİZE SAHİP ÇIKMAYI BİZE KİMSE ÖĞRETEMEZ"

Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:



"İsim değişikliğinin, Ercan isminin bir diğer havalimanımız Geçitkale'ye verilmesi gibi bir formülle hayata geçebileceğini ancak bu kararın Sivil Havacılık Kurumu gibi ilgili kesimlerin görüşleri alındıktan sonra Bakanlar Kurulu tarafından alınabileceğini dile getirdim. Benim isim değişikliği kararı almam söz konusu değildir. Maalesef bazı kesimler şehidimiz Fehmi Ercan ve liderimiz Dr. Fazıl Küçük isimleri üzerinden beni yıpratmaya çalışıyor. Nafile bir çaba içindeler, şehitlerimiz ve liderlerimize sahip çıkmayı bize kimse öğretemez." (AA)

