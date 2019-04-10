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Tatar: “Yapabilirsin’ diyecek bir kişi hayatınızı değiştirir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:59 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara okuma alışkanlığı kazandırmak için başlattığı "Kadın Hayata Yakın" programları ilgi görüyor."Kadın Hayata Yakın" etkinliğine bu kez gazeteci-yazar Özlem Gürses Tatar konuk oldu.

Tatar: “Yapabilirsin’ diyecek bir kişi hayatınızı değiştirir”

Nilüfer Belediyesi’nin, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara okuma alışkanlığı kazandırmak için başlattığı "Kadın Hayata Yakın" programları ilgi görüyor.
"Kadın Hayata Yakın" etkinliğine bu kez gazeteci-yazar Özlem Gürses Tatar konuk oldu. Tatar’ın "Başarısızlık Hikâyeleri; Bazen Olmaz" adlı kitabını okuyan kadınlar, Deluxe Etkinlik ve Düğün Salonu’ndaki buluşmada yazarla kitap üzerine sohbet ettiler.
Özlem Gürses Tatar, Kadın Hayata Yakın faaliyetinde "Başarısızlık Hikâyeleri; Bazen Olmaz" adlı kitabında yer alan hikayelerden örnek vererek, kadınların başarılı olmaları için cesaretli olmaları gerektiğine dikkat çekti. "Ben kadınların üstünlüğüne değil, kadınların ve erkeklerin yan yana ve omuz omuza yaşadıkları hayata inanıyorum. Kadınların özgür olduğu bir dünyada, erkekler de özgür olabilir ancak" diyen Tatar, "Size ’Yapabilirsin’ diyecek olan bir kişi hayatınızı değiştirir. Kişisel devriminizi o cesaretle gerçekleştirirsiniz. Okuldaki bir öğretmeniniz, komşunuz, arkadaşınız olabilir, hatta evlâdınız olabilir. ’Yapabilirsin’, ’Yapmalısın’ diyecek bir kişi hayatınızı değiştirir. Bunu yapmak için de içini temiz tutacaksın, kimseyi kıskanmayacaksın ve yola çıkacaksın. Hepsi bu kadar" dedi.
Türk toplumunda en büyük fobinin ‘Ya başarısız olursam’ düşüncesi olduğunu ifade eden Özlem Gürses Tatar, başarısızlıklar karşısında mücadele etmek gerektiğini söyledi. Özlem Gürses Tatar, "Bir gün mutlaka yaparsın, yeter ki sen dene. Genç arkadaşlarımız başarısızlıktan çok korkuyorlar. Başarı dedikleri şey, bir diploma, bir maaş, bir de koca ya da karı. Bu başarı değil. İnsanın kendini tanıması başarı, insanın kendiyle barışık olması, kendine ve başkalarına yalan söylemediği bir hayat kurması başarı. Kendinizi düşünün, idare ettiğiniz insanları düşünün. Ne kadar az insanı idare ediyorsan o kadar başardın. Ne kadar çok insanı idare ediyorsan o kadar başaramadın demektir. O zaman sen kendi hayatını kuramadın, kendini gerçekleştiremedin. Ne kendine, ne bir başkasına dürüst değilsin. Allah aşkına kulaklarınızı kapatın ‘Elâlem Terör Örgütü’nü” duymayın, ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar" diye konuştu.
Kadınlardan çocuklarına ’Hayır’ demeyi öğretmelerini isteyen Özlem Gürses Tatar, "En sevdiklerimize ’Hayır’ demeden, bize zarar verecek insanlara ’Hayır’ demeyi bilemiyoruz. O yüzden çocuklarınızın size ’Hayır’ demesine izin vermeniz lazım ki, hayatın içinde çocuklarınıza zarar verecek insanlara ’Hayır’ demeyi bilsinler. Bunu unutmayın. Sürekli ’Evet’ dedirterek yanlış bir şey yapıyoruz. Çok korumasız yetiştiriyoruz o evlatları insanlara karşı. Sürekli ’Evet’ demiş bir çocuk, kendini hep gizlemiş, hep yalan söylemiş, hep başkalarını idare etmiş bir çocuk, hayatı boyunca da buna devam eder" dedi.

Tatar: “Yapabilirsin’ diyecek bir kişi hayatınızı değiştirir”

Tatar: “Yapabilirsin’ diyecek bir kişi hayatınızı değiştirir”

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