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Tatar’dan Barış Harekatı mesajı: "Devletimizden taviz vermeyeceğiz’’

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2019 13:41 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının başlamasının 45’nci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Devletimizden taviz vermeyeceğiz” dedi.KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının başlamasının 45’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının başlamasının 45’nci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Devletimizden taviz vermeyeceğiz” dedi.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının başlamasının 45’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Tatar mesajında, “Bugün Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının başlamasının 45’nci yıl dönümüdür. Rum tarafının masaya konulan önerileri 1 ve 2’nci Cenevre konferanslarında reddetmesi ve adanın dört bir yanında, Kıbrıs Türkü’nün canına, malına yönelik saldırılarını sürdürmesi sonucu başlatılan Barış Harekatının ikinci aşaması sayesinde, üzerinde güven içinde yaşadığımız, devlet kurduğumuz bugünkü coğrafyamıza kavuştuk” dedi. Ersin Tatar mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:
“Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının gerçekleşmesi kararını veren dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş ve harekatı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri ile Mücahitlerimizi, şükranla anıyorum. Tüm şehitlerimize bir kez saha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vesile ile Kıbrıs türkü olarak, asla özgürlüğümüzden, güvenliğimizden, devletimizden taviz vermeyeceğimizi, Kıbrıs Türk Halkı’nın ekonomik kalkınma mücadelesini de kazanması için kararlılıkla yolumuza devam edeceğimizi yeniden vurguluyorum.”

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