HABER

Tataristan'da fotoğraf sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 20:45 | Son Güncelleme

Tataristan'da fotoğraf sergisi

KAZAN (AA) - Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’ndan Çarlık Rusya'sına Bakmak" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı.

Serginin Kazan Kremlini'ndeki açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Tataristan Parlamento Başkan Yardımcısı Rimma Ratnikova, milletvekilleri, Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan, Tataristan Milli Arşiv yetkilileri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Açılışta konuşma yapan Uğur Ünal, tarihi olayların adalet ve doğru bilgiyle değerlendirilebileceğini, bunun için de birinci elden arşiv kaynaklarının önemli olduğunu söyledi.

Ünal, hem Tataristan hem de Türkiye'deki devlet arşivlerinin tarihe ışık tutmak adına muazzam birer kaynak olduğunu dile getirdi.

Daha önce Rusya'nın St. Petersburg ve Moskova şehirlerinde de açılan sergi 5 Ekim'e kadar gezilebilecek.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
AYM'nin Süreyya Önder kararının gerekçesi!AYM'nin Süreyya Önder kararının gerekçesi!
Uzmandan korkutan İstanbul depremi açıklaması! Bir uyarı da İzmir'eUzmandan korkutan İstanbul depremi açıklaması! Bir uyarı da İzmir'e
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tataristan’da “Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’ndan Çarlık Ru

En Çok Okunan Haberler

Eleştiri yağdı: Uygunsuz ve kabasın!

Eleştiri yağdı: Uygunsuz ve kabasın!

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Genç kadının acı sonu! Eskort sitesi yöneticisi defalarca...

Genç kadının acı sonu! Eskort sitesi yöneticisi defalarca...

İlginizi Çekebilir

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Anayasa Mahkemesi'nin Sırrı Süreyya Önder kararının gerekçesi açıklandı

AYM'nin Süreyya Önder kararının gerekçesi!

Uzmandan korkutan İstanbul depremi açıklaması! Bir uyarı da İzmir'e

Uzmandan korkutan İstanbul depremi açıklaması! Bir uyarı da İzmir'e

Beyoğlu'nda bir binanın çökme tehlikesi nedeniyle dükkanlar boşaltılıyor

Beyoğlu'nda çökme tehlikesi nedeniyle dükkanlar boşaltılıyor

Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Seyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölü

Seyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.