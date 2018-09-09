Tataristan'dan Türkiye'ye ortak film yapma teklifi

MOSKOVA (AA) – ELENA TESLOVA – Rusya’ya bağlı Tataristan’ın devlet film yapım kuruluşu “TatarKino” Genel Müdürü Milyauş Aytuganova, Türkiye’ye ortak film yapma teklifinde bulunduklarını bildirdi.

Aytuganova, AA muhabirine yaptığı açıklamada 14. Uluslararası Kazan Müslüman Sinema Festivali’nin Rusya’da ortak filmlerin üretilmesi ve onların dağıtılması hususunda bir zemin olacağını umduğunu belirtti.

Türkiye’ye ortak yapım film teklifinde bulunduklarını aktaran Aytuganova, “Türkiye’ye Mahmud Galyau’nun Safa ve Sacide eserini ortak film yapma konusunda teklifte bulunduk. Bu proje çok iddialı bir projedir. Şimdi biz bu hususta görüşmelere hazırlanıyoruz. Bu film Türkiye ile dostluğumuzun tezahürlerinden biri olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Sinemanın başka bir ülkenin önemli bilgi kaynaklarından olduğuna dikkat çeken Aytuganova, birçok açıdan insanların filmler sayesinde başka ülkeler hakkında bilgi sahibi olduğunu hatırlattı.

Kazan’daki sinema festivalinin isminde ‘Müslüman’ kelimesinin bulunmasının festivalde sadece dini içerikli filmlerin gösterildiği anlamına gelmediğini ifade eden Aytuganova, “Müslüman sineması demek, ahlakı, iyiliği içeren, hiçbir şiddetin, saldırganlığın olmadığı filmlerdir.” dedi.