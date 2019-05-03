Tataristan'da zeki oldukları için özel eğitim alan öğrenciler, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tataristan'ın Nizhnekamsk şehri ile 2018 yılında imzalanan iş birliği protokolünün ardından iki şehrin yürüttüğü ilişkilerin karşılıklı ziyaretlerle sürdüğü ifade edildi.

Geleceğin bilim adamları olmalarına kesin gözüyle bakılan ve bu kapsamda özel olarak yetiştirilen Kvantorium Teknopark Enstitüsü öğrencilerinin Marmaris'e geldiği belirtilen açıklamada, 12 kişilik öğrenci grubuna Nizhnekamsk Belediye yetkilisi ve bir öğretmenin eşlik ettiği bildirildi.

Öğrenciler, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

