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Tatarlar Antalya'da "Sabantoy"u kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 20:42 | Son Güncelleme

Antalyalı Tatarlar tarafından geleneksel hasat bayramı olan "Sabantoy Bayramı" kutlandı

Antalyalı Tatarlar tarafından düzenlenen etkinlikle Tatarların geleneksel hasat bayramı "Sabantoy Bayramı" kutlandı.

Merkez Konyaaltı ilçesinin Sarısu mevkisindeki bir mesire yerinde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Geleneksel oyunların oynandığı, kıyafet ve yiyeceklerin sergilendiği kutlamada, yerel sanatçılar Tatarca şarkı ve türkülerle katılımcılara keyifli saatler yaşattı.

Kimilerinin geleneksel kıyafetlerle katıldığı etkinlikte, karşılıklı hediyeler verilirken, etkinliğe katılanlar gönüllerince eğlendiler.

Etkinliği düzenleyenlerden Enis Ziyalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sabantoy Bayramı'nın yıllardır Tatarlar tarafından kutlandığını anlattı.

Bayramın saban işleri bittikten sonra yapılan bayram olduğunu kaydeden Ziyalı, kendilerinin de bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Ziyalı, "Bunu atalarımız kutluyormuş. Biz de devam ettiriyoruz. Amacımız eğlenmek, tanışmak, kültürümüzü, dilimizi, geleneklerimizi yaşatmak. İki yıldır Antalya'da kutluyoruz. Geçen yıl 500 kişi katılmıştı. Bu yıl binin üzerinde bir katılım bekliyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Antalya'da yaşayan ve tatil için kente gelen Tatarlar ile davetliler katıldı.

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Antalya kutlama tatar

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