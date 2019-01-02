"Tatbikat değil, her şey gerçek"

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada SEGBİS vasıtasıyla savunma yapan tutuksuz sanık O.Y, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhafız Alayı Komutan Konutları Bölüğü'nde er olarak görev yaptığını söyledi.

O.Y, saat 21.00 gibi yat içtimasında tatbikat alarmı verildiğini ve herkesin silah almaya gittiğini söyledi.

Telefonların toplandığını anlatan O.Y, otobüslere bindirildiklerini ve Genelkurmay Başkanlığı'na götürüldüklerini belirtti.

Genelkurmay Başkanlığı'nda tanımadığı bir rütbelinin gelip "Olanlar tatbikat matbikat değil, her şey gerçek. Kimse buraya yaklaşmayacak." dediğini ifade eden O.Y, başlarındaki Fedakar Akça'nın ise "Biz sadece çevre emniyetini almaya geldik." dediğini duyduğunu bildirdi.