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  4. Tatbikat iptal edildi! ABD Amfibi gemisi ile 2 bin asker Orta Doğu'ya hareket etti!

Tatbikat iptal edildi! ABD Amfibi gemisi ile 2 bin asker Orta Doğu'ya hareket etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 01:11 | Son Güncelleme

ABD Donanmasına bağlı "USS Bataan" Amfibi gemisinin Afrika'da bir eğitim tatbikatını erteleyip Orta Doğu'ya yönlendirildiği bildirildi.

Tatbikat iptal edildi! ABD Amfibi gemisi ile 2 bin asker Orta Doğu'ya hareket etti!

Amerikan medyasında, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile ABD-İran gerilimi tırmanırken Amfibi gemisininin üzerindeki 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği ile birlikte Orta Doğu'ya yönlendirildiği öne sürüldü.

USS Bataan Amfibi gemisi aralık ayında 2 bin 100 askerden oluşan 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği ile Afrika Deniz Aslanı Tatbikatı için yola çıkmış ve geçen hafta Fas açıklarına ulaşmıştı.

AA muhabirinin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan ABD Donanması, geminin güzergahını belirtmekten kaçındı.

Açıklamada, "USS Bataan ve üzerindeki Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği, Deniz Kuvvetlerimizin esnekliğini göstermek üzere rutin faaliyetler yürütmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Donanma açıklamasında ayrıca, "Güvenlik gerekçesi ile gelecekteki faaliyetler hakkında konuşmuyoruz. Amfibi Harbe Hazır Grubu ve Deniz Piyadeleri Sefer Sefer Görev Birlikleri komutanlara dünyanın herhangi bir yerinde esnek ve hızlı bir deniz, hava ve kara görev gücü sağlıyor." denildi.

ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD ile İran arasındaki gelirim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı yapmasıyla tırmandı.

31 roketle yapılan saldırıda, bir ABD'li sözleşmeli personel ölmüş, birçok Amerikan askeri de yaralanmıştı. Bu saldırı üzerine ABD de örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 üsse hava saldırısı düzenlemiş, buna karşılık ise Şii milisler, Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırmıştı.

Bölgeye asker sevk eden ABD, Irak'a da baskı uygulayarak Bağdat Büyükelçiliğinin önünde Şii milisleri dağılmasını sağlamıştı.

Önceki gün ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti.

Gün içinde İran destekli Şii milislerin ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlediği ancak saldırılarda ölen ya da yaralananların olmadığı belirtilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Orta doğu USS Bataan

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