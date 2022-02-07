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Tatbikat kararı sonrası harekete geçtiler... Japonya Rusya'ya nota verdi

07.02.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya ve Japonya arasında gerginliğe neden olan Kuril Adaları'nda tansiyon yükseliyor. Japonya son olarak, iki ülke arasında ihtilaflı Kuril Adaları'nda tatbikat düzenleyeceğini duyuran Rusya'ya protesto notası verdi.

Tatbikat kararı sonrası harekete geçtiler... Japonya Rusya'ya nota verdi

Son dakika... Japonya, Kuril Adaları bölgesinde mart başına kadar aralıklarla askeri tatbikat yapacağını duyuran Rusya'ya protesto notası verdi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Japonya'nın kuzeyindeki adalara yönelik tatbikat planına karşı çıktı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Kuril bölgesinin en güneyindeki Kunaşiri Adası'nın güneydoğusunda planlanan tatbikatlara yönelik Matsuno, "Rusya'nın kuzeydeki 4 adada daha fazla silahlanması Japonya'nın pozisyonu ile çatışmakta ve kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Matsuno, Japonya hükümetinin, söz konusu bölgede mart başına kadar aralıklarla tatbikat düzenleyeceğini açıklayan Rusya'ya protesto notası verdiğini bildirdi.

Başbakan Kişida Fumio ise bölgesel soruna yönelik çevrim içi düzenlenen yıllık mitingde, iki ülke arasındaki "adalar anlaşmazlığının sürmesinden" yakındı.

Kişida, "Savaşın ardından 76 yıldır Kuzey Bölgeleri (Kuril Adaları) sorununun çözülmemesi ve Japonya ile Rusya arasında barış anlaşmasının imzalanmamış olması pişmanlık verici." dedi.

İki ülke arasındaki ikili mutabakatlara dikkati çeken Kişida, bu mutabakatlar doğrultusunda şimdiye kadar katedilmiş müzakereleri ilerletmeyi planladığını aktardı.

KURİL SORUNU

Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda 1945'te, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Rusya
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