Tatbikat yaparken gerçek depreme yakalandılar!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl İl Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Öğrenciler, tatbikat kapsamında okuldan tahliye edildikleri sırada saat 11.20'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme yakalandı. Öğrencilerin tatbikat sırasında meydana gelen depremi yaşadıkları anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

OKUL TAHLİYE EDİLİRKEN BAŞLADI

Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nusrettin Uçar, AA muhabirine, tatbikat gereği okulun tahliye edildiği sıralarda gerçek depremi yaşadıklarını söyledi.

'PANİKTEN NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEDİK'

Öğrencilerden İlknur Savuş da depremde çok korktuklarını ifade ederek, "Tatbikat yaparken depreme yakalandık, o anda ne yapacağımızı bilemedik. İyi ki AFAD ekipleri geldi ve bize ne yapacağımızı gösterdi." diye konuştu.

AA

