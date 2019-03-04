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Tatbikatta AFAD görevlisi, halatın kopması sonucu düşüp yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 18:30 | Son Güncelleme

ISPARTA'da Deprem Haftası dolayısıyla IYAŞ Selçuklu Ortaokulu'nda düzenlenen deprem tatbikatında, senaryo gereği yaralıyı kurtardıktan sonra binadan halatla inen AFAD görevlisi, zemine 2 metre kala halatın kopması sonucu hafif yaralandı.

Tatbikatta AFAD görevlisi, halatın kopması sonucu düşüp yaralandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da Deprem Haftası dolayısıyla IYAŞ Selçuklu Ortaokulu'nda düzenlenen deprem tatbikatında, senaryo gereği yaralıyı kurtardıktan sonra binadan halatla inen AFAD görevlisi, zemine 2 metre kala halatın kopması sonucu hafif yaralandı. Görevlinin düşmesi de tatbikatın bir parçası sanıldı.
IYAŞ Selçuklu Ortaokulu'nda 1- 7 Mart Deprem Haftası nedeniyle deprem tatbikatı düzenlendi. Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve 112 Acil ekipleri tarafından düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği öğrenciler deprem ikazı sonrası okulu boşaltarak, 2 dakika içinde belirlenen güvenli bölgeye ulaştı. Okul binasında yaralanan öğrenciler ise AFAD görevlileri tarafından kurtarıldı. Yaralı öğrencilere 112 Acil ekipleri müdahale etti.
Daha sonra tatbikat gereği deprem etkisiyle merdivenleri hasar gören binanın 3'üncü katındaki yaralı halatla indirildi. AFAD görevlileri cansız mankenin kullanıldığı uygulamada, yaralıyı kurtardıktan sonra bu kez kendilerine bağladıkları halatlarla inmeye çalıştı. Zemine yaklaşırken yaklaşık 2 metre kala halat koptu. Yere düşen AFAD görevlisi hafif yaralandı. Görevlinin düşmesi de tatbikatın bir parçası sanıldı. Daha sonra sağlık ekiplerinin müdahale ettiği AFAD görevlisi ambulansla hastaneye götürüldü. Ayakta tedavi edilen görevli daha sonra taburcu edildi.

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Tatbikatta AFAD görevlisi, halatın kopması sonucu düşüp yaralandıTatbikatta AFAD görevlisi, halatın kopması sonucu düşüp yaralandıTatbikatta AFAD görevlisi, halatın kopması sonucu düşüp yaralandı

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