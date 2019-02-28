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Tatbikatta gemiler top atışlarıyla dosta güven, düşmana korku saldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 14:19 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Marmara Denizi’nde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin de katıldığı Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı’nda gemilerin top atışları dosta güven, düşmana korku saldı.Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı 2’nci gününde de devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Marmara Denizi’nde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin de katıldığı Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı’nda gemilerin top atışları dosta güven, düşmana korku saldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı 2’nci gününde de devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koordinesinde yürütülen ve Türkiye’yi çevreleyen 3 denizde aynı anda yapılmasıyla bir ilke imza atılan tatbikat kapsamında gemiler hem kara hem deniz üzerindeki hedeflere top atışları yaptı. Belirlenen hedeflerin gemilerden ateşlenen toplar ile tek tek vurulduğu tatbikatta gemiler dosta güven, düşmana da korku salıyor.

Öte yandan, akşam saatlerinde gemilerin tatbikat kapsamında kara bombardımanı gerçekleştireceği belirtildi.

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