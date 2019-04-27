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Tatbikattaki kazada şehit olan Uzman Çavuş Akcalı, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 14:53 | Son Güncelleme

ANKARA'da tatbikat sırasında meydana gelen kazada şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı'nın (31) cenazesi memleketi Burdur'da toprağa verildi.

Tatbikattaki kazada şehit olan Uzman Çavuş Akcalı, son yolculuğuna uğurlandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- ANKARA'da tatbikat sırasında meydana gelen kazada şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı'nın (31) cenazesi memleketi Burdur'da toprağa verildi. Cenaze töreninde şehidin eşi Fadime Akcalı, "Ben seni böyle mi karşılayacaktım Nihat" diyerek gözyaşı döktü.
Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda dün tatbikat sırasında meydana gelen araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı'nın cenazesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Şehit Nihat Akcalı'nın naaşını taşıyan uçak saat 10.00 sıralarında havalimanına iniş yaptı.
Şehidin cenazesini Burdur Valisi Hasan Şıldak, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Burdur Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile şehidin yakınları karşıladı. Uçaktan askerlerin omzunda indirilen şehidin naaşı daha sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Şehit Uzman Çavuş Nihat Akcalı'nın cenazesi hastaneden Burdur merkez Kayaaltı köyündeki ailesinin evine getirilerek helallik alındı. Şehidin naaşı ardından cenaze namazı için Kayaaltı Köyü Ortaokulu bahçesine götürüldü. Namaz öncesinde şehidin annesi Rabia, babası Hasan Hüseyin ve eşi Fadime Akçalı tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Fadime Akcalı, "Ben seni böyle mi karşılayacaktım Nihat" diyerek ağladı.
Cenaze namazına Burdur Valisi Hasan Şıldak, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, Burdur Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Burdur İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik, Tırtıllı Araç Sürücü Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı'nın cenazesi İl Müftü Vekili Yüksel Güzel'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında şehitliğe defnedildi.

FOTOĞRAFLI

Tatbikattaki kazada şehit olan Uzman Çavuş Akcalı, son yolculuğuna uğurlandıTatbikattaki kazada şehit olan Uzman Çavuş Akcalı, son yolculuğuna uğurlandıTatbikattaki kazada şehit olan Uzman Çavuş Akcalı, son yolculuğuna uğurlandıTatbikattaki kazada şehit olan Uzman Çavuş Akcalı, son yolculuğuna uğurlandı

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