HABER

Tatil anlayışında ‘doğallık’ olgusu artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 12:05 | Son Güncelleme

Yaz sezonu için tatil planları yapılmaya başlandı.

Tatil anlayışında ‘doğallık’ olgusu artıyor

Yaz sezonu için tatil planları yapılmaya başlandı. Deniz, kum ve eğlencenin yanı sıra son dönemlerde, ‘doğal ortam’ aranan bir kriter oldu. yeni kurulan oteller de bu kriteri, özellik listelerine ekliyor.
Tatil sezonunun başlamasıyla otel ve pansiyonlar konuklarına en iyi hizmet vermek için kıyasıya bir yarış içerisinde. Her tatilde aranan deniz, kum ve eğlence imkanlarına ek olarak artık ‘doğal ortam’da tatilciler için beklenen kriterler arasında.
Bu amaçla kurulan yeni otellere bir yenisi daha eklendi. Balıkesir Cunda’da geniş bir alanda konumlanan Parna Otel’in, 12 adet çift kişilik oda şeklinde oluşturduğu konseptle ’doğal ortam’ olgusu yaşatılmak isteniyor. Söz konusu otel misafirlere, özel olarak tesis edilen 3 kilometre mesafedeki plaj, bahçe ve havuz ile hizmet veriliyor.
İstanbul’dan otomobille 4 buçuk saatte ulaşılabilen otel, Edremit havaalanına yarım saat, İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na 2 buçuk saat mesafede bulunuyor.

Tatil anlayışında ‘doğallık’ olgusu artıyor

Arazinin ortasında doğal jakuziArazinin ortasında doğal jakuzi
Bozcaada için 'Araçsız Ada' çağrısıBozcaada için 'Araçsız Ada' çağrısı
Emek ve Adalet Yürüyüşü yedinci günündeEmek ve Adalet Yürüyüşü yedinci gününde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'daki İzol Aşireti mensupları arasındaki çatışma kamerada!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında susturuculu silahlarla çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da servis şoförü genç kadına dehşeti yaşattı!

İstanbul'da servis şoförü genç kadına dehşeti yaşattı!

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikinci görüşme Ankara'da yapılacak

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikinci görüşme Ankara'da

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Günlük burç yorumları 17 Haziran Pazartesi - Yeni haftada Dolunay etkisi!

Yeni haftada Dolunay etkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.