HABER

Tatil beldesi tamamen doldu! Akın ettiler, adım atacak yer kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 17:20 | Son Güncelleme

5 günlük bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranı yakalayan Kuşadası’nda, tatilciler şehirdeki tüm plajları doldururken, 'iğne atsan yere düşmez' dedirten görüntüler oluştu.

Tatil beldesi tamamen doldu! Akın ettiler, adım atacak yer kalmadı

Kurban Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, yerli tatilcilerin yoğun ilgisi nedeniyle rezervasyonlarda yüzde 100’lere varan bir doluluk yaşandı. 5 günlük tatil nedeniyle tam kapasite çalışan konaklama tesislerine başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere büyük kentlerdeki tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

KADINLAR PLAJI DOLDU TAŞTI

Bayram tatili ile birlikte yoğun bir tatilci akınına uğrayan Kuşadası’nda sokaklar ve sahil bandı doldu. Kuşadası’nda plajlar da bayramda tatilcilerin akınına uğradı. Hava sıcaklığının da etkisiyle plajlara koşan tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı. Yabancı turist sayısının da fazla olmasıyla Kuşadası’nın tüm plajları tamamen dolarken, özellikle dünyaca ünlü Kadınlar Plajı’nda insan seli oluştu, görenlere, "İğne atsan yere düşmez " dedirtti. (İHA)

Rusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddetRusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet
Kaplumbağaları alevlerin arasından itfaiye kurtardıKaplumbağaları alevlerin arasından itfaiye kurtardı
AK Parti’li Turan: Mesele Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini önleme iddiasıAK Parti’li Turan: Mesele Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini önleme iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuşadası bayram tatili plaj

En Çok Okunan Haberler

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
EVETT DOLARRR ! TÜRKE 5 E SATILAN TATİL DÜNYANIN GERİ KALANINA 1 E SATILIYO DOLARRRR !!!!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir

Bakanlık duyurdu! 1 terörist öldürüldü

Ankara'da feci kaza: Çok sayıda yaralı

Ankara'da feci kaza: Çok sayıda yaralı

Son dakika: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem!

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Antalya’da TIR'dan caddeye döküldü! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Kapadokya'ya bayramda yoğun ilgi

Kapadokya'ya turist akını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.