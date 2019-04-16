Tatil bitti eve döndü!

Son birkaç yıldır moda dünyasında büyük beden modellerin sözcülerinden biri olan Iskra Lawrence, Maldivler tatilini bitirip New York'a döndü.
Iskra Lawrence
28 yaşındaki Lawrence önceki akşam da New York'ta gece gezmesine çıktı.
Boyundan bağlamalı, derin yırtmaçlı kıyafetinin yanı sıra yeşil ayakkabıları ve sarı çantasıyla da dikkat çeken Lawrence'in tatilde iyice moral depolayıp döndüğü de güler yüzünden belli oluyordu.
Fotoğraflarını çeken muhabirlere gülümseyen Iskra Lawrence yoluna devam etti.
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