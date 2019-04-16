MAGAZİN

Tatil bitti eve döndü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2019 14:58 | Son Güncelleme

Geçen haftayı tatilde geçiren ünlü model gece gezmelerine başladı.

Son birkaç yıldır moda dünyasında büyük beden modellerin sözcülerinden biri olan Iskra Lawrence, Maldivler tatilini bitirip New York'a döndü.

Iskra Lawrence

28 yaşındaki Lawrence önceki akşam da New York'ta gece gezmesine çıktı.
Boyundan bağlamalı, derin yırtmaçlı kıyafetinin yanı sıra yeşil ayakkabıları ve sarı çantasıyla da dikkat çeken Lawrence'in tatilde iyice moral depolayıp döndüğü de güler yüzünden belli oluyordu.
Fotoğraflarını çeken muhabirlere gülümseyen Iskra Lawrence yoluna devam etti.
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Iskra Lawrence new york

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