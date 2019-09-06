Tatil Cenneti Bahamalar’da Kasırga Sonrası Kabus

Bahama hükümeti ve BM arama kurtarma ekipleri yüzlerce adadan oluşan ülkede birçok yere henüz ulaşamadıklarını, sadece havadan keşif yaptıklarını belirtti.

700 irili ufaklı adadan oluşan Bahamalar’da en büyük hasar ve can kaybının Grand Bahama ve Abaco Adalarında yaşandığı bildirildi.

Yetkililer arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. BM ayrıca Bahamalar’da 76 bin kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Birleşmiş Milletler Bahamalar’da yaşamını yitirenlerin sayısının 23 kişiye yükseldiğini ancak arama kurtarma ekiplerinin henüz ulaşılamayan bazı bölgelere ulaşması sonrasında ölü sayısının artmasından endişe duydukları açıkladı.

Sigorta şirketi bu tahminlerinin ülkenin genel alt yapısını kapsamadığını sadece kişisel ve ticari mülklerde meydana gelen zararla ilgili ilk tespitleri olduğunu kaydetti.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel ekiplerinin Bahamalar’a ulaştığını belirterek, “En acil ihtiyaçları tespit ediyoruz. Gıda dağıtımı, iletişim, lojistik ve diğer hayati konularda Karayip Afet Acil Durum Yönetimi Ajansı (CDEMA) ve hükümetle ortak çalışıyoruz. Ulaşılamayan bölgede havadan keşif yapıyoruz. En kısa zamanda ulaşamadığımız zorlu bölgelere ekiplerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. 39 bin kişiye üç ay gerekli yardımı sağlayacak 5,4 milyon dolarlık bir fon sağladık, 85 ton hazır yemek dağıtacağız ancak ihtiyaçlar çok daha fazla” diye konuştu.

