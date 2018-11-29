Tatil cenneti Bodrum felaketi yaşıyor! Sular altında kaldı

Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonucunda, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Gümbet Kavşağı istikametindeki yaklaşık 10 otomobil su altında kaldı. Otomobillerinden çıkan vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.

Tatil cenneti felaketi yaşıyor! Sular altında kaldı

Gümbet bölgesindeki çok sayıda iş yerini de su bastı. İlçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklar da sel suları nedeniyle kapandı.

İlçede itfaiye ekipleri çalışmalara başlarken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Bodrum ile Yunanistan'ın İstanköy Adası arasındaki bölgede, saat 14.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Bodrum'a doğru ilerleyen hortum, yaklaşık 15 dakika sürdü.

Ardından gök gürültülü yağmur başladı. Yağmur, zaman zaman yerini doluya bıraktı.

Yağış nedeniyle, ilçe merkezindeki Dere Sokak, Gümbet Kavşağı, Bodrum Çevreyolu, Bitez, Ortakent ve Konacık Mahallesi'ndeki dere yatağına yakın kesimlerde su baskınları yaşandı.

Bodrum katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.