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Tatil dönüşü kaza: Sürücü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 15:34 | Son Güncelleme

KARAMAN'da tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkıp takla attı.

Tatil dönüşü kaza: Sürücü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, sürücü Mesut Kaygın (43) hayatını kaybederken, yaralanan eşi ve 2 çocuğu tedaviye alındı.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Karaman- Konya karayolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinden tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu Mesut Kaygın (43) yönetimindeki 70 FU 482 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Kaygın yaşamını yitirdi. Eşi Nuray (42) ile çocukları Recep (10) ve Seyda Kaygın (20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesut Kaygın'ın cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Acı haberi alan ailenin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

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Tatil dönüşü kaza: Sürücü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralıTatil dönüşü kaza: Sürücü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralıTatil dönüşü kaza: Sürücü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralıTatil dönüşü kaza: Sürücü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

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