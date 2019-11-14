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Tatil eğlencesi ikiye katlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 13:34 | Son Güncelleme

Denizli’nin alışveriş ve yaşam merkezi Forum Çamlık, 16-22 Kasım ara tatilini çocuklara eğlenceye dönüştürecek atölyeler düzenlemeye devam ediyor.Forum Çamlık AVM ara tatille birlikte çocukların hem el becerilerini geliştirebilecekleri hem de kendi okul gereçlerini kendilerinin yapabileceği sanat atölyeleri düzenliyor.

Tatil eğlencesi ikiye katlanacak

Denizli’nin alışveriş ve yaşam merkezi Forum Çamlık, 16-22 Kasım ara tatilini çocuklara eğlenceye dönüştürecek atölyeler düzenlemeye devam ediyor.
Forum Çamlık AVM ara tatille birlikte çocukların hem el becerilerini geliştirebilecekleri hem de kendi okul gereçlerini kendilerinin yapabileceği sanat atölyeleri düzenliyor. 16-22 Kasım tarihlerinde zemin katta 13:00-18:00 saatleri arasında gerçekleşecek atölye kapsamında ham bez çanta ve kalemlik boyama, kalem süsleme, kitap ayracı yapımı ve meyve defter yapımının yanı sıra eşleştirme hafıza oyununa katılma fırsatı da bulacaklar.
Ayrıca Forum Çamlık Çocuk Kulübü’nde gerçekleştirilecek eğlenceli atölye ve tiyatro oyunları da minik ziyaretçilerini bekliyor. 16-17 Kasım tarihlerinde 15:00-17:00 saatleri arasındaki ”Bir Baskı Beş Desen

Tatil eğlencesi ikiye katlanacak

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