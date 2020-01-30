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Tatil eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Benim tarzım bu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 08:45 | Son Güncelleme

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Erzurum'da kayak tatili' eleştirileriyle ilgili yakın bir çalışma arkadaşıyla konuştuğunu ve "Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak, ben alışılageldik bir siyasetçi değilim" dediğini öne sürdü.

Tatil eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Benim tarzım bu!

24 Ocak’ta Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 41 kişi yaşamını yitirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu’yla beraber 25 Ocak’ta deprem bölgesine giderek incelemelerde bulunmuştu.

Ekrem İmamoğlu, bölgeden ayrıldıktan sonra ilk olarak Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu ziyaret etmişti.

İmamoğlu oradan da Palandöken Kayak Merkezi’ne geçip çocukları Mehmet Selim, Semih ve Beren İmamoğlu’nun konakladığı otele gitmişti.

ımamoglu

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Didem Arslan Yılmaz’ın moderatörlüğünü yaptığı Türkiye’nin Nabzı programına konuk oldu. Programda İBB Başkanı İmamoğlu’nun Elazığ depreminin ardından Erzurum’da kayak tatiline gitmesi ve buna yönelik medyada yer alan eleştiriler gündeme geldi.

“BENİM TARZIM BU”

Yarkadaş, İmamoğlu’nun yakınlarına “Ekrem İmamoğlu bu eleştirilerle ilgili ne diyor?” diye sordu. Yarkadaş’ın aktardığına göre İmamoğlu, eleştirilerle ilgili yakınlarına şunu söyledi:

Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak, ben alışılageldik bir siyasetçi değilim.

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