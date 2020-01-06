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  4. Tatil haberleri art arda geldi! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Tatil haberleri art arda geldi! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 20:08 | Son Güncelleme

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava ile birlikte tatil haberleri gelmeye devam ediyor. 7 Ocak Salı (yarın) günü bazı il ve ilçelerde olumsuz hava koşullarından dolayı eğitim öğretime bir gün ara verildi. İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler...

Tatil haberleri art arda geldi! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Kütahya kent merkezi ile tüm ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak halen devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilimiz merkez ilçe, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 7 Ocak 2020 Salı günü 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Yukarıda tatil edilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 7 Ocak 2020 Salı günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Domaniç, Emet, Gediz, Şaphane, Pazarlar ve Tavşanlı ilçelerinde ise taşıma merkezi okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

KONYA'NIN İKİ İLÇESİNDE KAR TATİLİ BİR GÜN UZATILDI

Konya’nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Ocak Salı günü eğitime verilen kar tatili 1 gün daha uzatıldı.

Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilk ve orta dereceli tüm okullarda 07.01.2020 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği açıklandı.

Ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verildi.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bölgede dünden bu yana saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye ulaşan fırtına, Gökçeada ve Bozcaada'da hayatı olumsuz etkiliyor.

Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla iki ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, fırtına nedeniyle adalara 2 gündür deniz ulaşımı sağlanamıyor.

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