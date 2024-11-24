HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tatil haberleri peş peşe geliyor! Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli: O personeller ise izinli sayılacak

Tatil haberleri peş peşe geliyor! Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli: O personeller ise izinli sayılacak

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
24.11.2024 17:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurdun dört bir yanında kar yağışı etkili olmaya başladı. Okullarda kar tatili haberleri de peş peşe geliyor. Kar nedeniyle; Niğde, Kayseri, Yozgat, Gümüşhane ve Nevşehir'de, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, Ordu'da 14 ilçenin tamamında, bir ilçede ise kısmen eğitime ara verildi.

Tatil haberleri peş peşe geliyor! Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli: O personeller ise izinli sayılacak

Kar yağışı illerde etkisini artırınca okullar da tatil edilmeye başladı. 25 Kasım Pazartesi günü 5 ilin tamamında ve 2 ildeki bazı ilçelerde eğitime kar nedeniyle ara verildi.

NİĞDE'DE PAZARTESİ OKULLAR TATİL

Pazartesi günü okulların tatil edildiği illerden biri Niğde. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25.11. 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitim, öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır" dendi.

thumbs_b_c_9cb25ae0f454266983ff40b7d2552c65

KAYSERİ'DE ENGELLİ VE HAMİLELER DE İZİNLİ SAYILACAK

Yine Kayseri'de de 25 Kasım Pazartesi okullar kar nedeniyle tatil edildi. Valilikten açıklama geldi:
"Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda, ilimiz merkezi ve tüm ilçeler dahil olmak üzere 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime (özel eğitim kurumları ve kurslar da dahil) 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli personellerden engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacaktır."

thumbs_b_c_acb0187769909a307d54c197d8efbe0b

NEVŞEHİR VALİSİ DUYURDU: EĞİTİM ÖĞRETİME 1 GÜN ARA

Nevşehir'de okulların tatil edildiğini Vali Ali Fidan duyurdu. Fidan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Saygıdeğer Nevşehirliler, sevgili öğrenciler, kıymetli veliler; ilimizde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle ilimiz genelinde; 25 Kasım Pazartesi (Yarın) eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır."

GdJyST6WMAA6W9N

ADANA'DA TUFANBEYLİ İLÇESİNDE DE OKULLAR TATİL

Öte yandan AA'nın aktardığına göre Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 günlük ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı ve buzlanma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Açıklamada, 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Adana'da ayrıca Feke ve Saimbeyli ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeni ile köy okullarında eğitime pazartesi günü ara verilmiştir” denildi.

thumbs_b_c_a84d1eaf7efeb1334f6957051d93ee47

ORDU’NUN 15 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, bir ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

İHA'nın aktardığı valilik açıklamasında, Ordu’nun iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, “Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey, ilçelerimizdeki okulların tamamında eğitime 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün ara verildi” denildi.

Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerinde bulunan okullarda da eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, “Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

YOZGAT'TA OKULLAR YARIN TATİL: "SICAKLIK İL GENELİNDE -6 İLA -10 DERECE ARALIĞINA DÜŞECEK"

25 Kasım Pazartesi okulların tatil edildiği bir başka il de Yozgat oldu. Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Meteorolojik verilere göre gece saatlerinde sıcaklığın ilimiz genelinde -6 ila -10 derece aralığına düşeceği anlaşılmaktadır. Ayrıca zaman zaman devam eden rüzgar tipiye sebebiyet verdiğinden ilimiz genelinde 25.11.2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personelide aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

c009866e-dcf8-4660-a9a7-5af40013c2e8

GÜMÜŞHANE’DE OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının 25 Kasım tarihine kadar devam edeceği ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmayla birlikte ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime 1 günlüğüne ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser ve kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin de 1 günlüğüne idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
okul kar tatil
En Çok Okunan Haberler
Otelde yaşananlar kayda alınınca hayatı kabusa döndü

Otelde yaşananlar kayda alınınca hayatı kabusa döndü

31 Mart'tan eser yok! Bir parti büyük sürpriz yaptı

31 Mart'tan eser yok! Bir parti büyük sürpriz yaptı

İki oranın ortalaması alınacak! Asgari ücrette AK Parti'nin formülü belli oldu: En düşük emekli maaşı için de harekete geçildi

İki oranın ortalaması alınacak! Asgari ücrette AK Parti'nin formülü belli oldu: En düşük emekli maaşı için de harekete geçildi

Günlük 3 bin lira veriyor... Çalışacak işçi bulamıyor!

Günlük 3 bin lira veriyor... Çalışacak işçi bulamıyor!

Naci Görür'den o il için 7 ve üzeri deprem uyarısı! 'Ne zaman üretir, bilmiyoruz'

Naci Görür'den o il için 7 ve üzeri deprem uyarısı! 'Ne zaman üretir, bilmiyoruz'

'Hayatımda görebileceğim en kötü şeydi' İstanbul'da otizmli çocuğa işkence! Hemşireden skandal sözler: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız

'Hayatımda görebileceğim en kötü şeydi' İstanbul'da otizmli çocuğa işkence! Hemşireden skandal sözler: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.