Tatil haberleri yüzleri güldürdü

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılacağı bilgisi çalışan kesimin yüzünü güldürdü. Turizmi hareketlendirmek için atılan 9 gün adımı rezervasyonlara olumlu yansıdı ve tur şirketleri, oteller ve restoranlar hazırlıklarını hızlandırdı.

Dijital medya takip ve analiz merkezi DeepHaber, ’bayram tatili’ ile ilgili haberlerin online mecralardaki ilgisini araştırdı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirilmişti.

Kararın yaklaşık 1 buçuk ay önceden açıklanması hem turizmcilerin hem de tatilcilerin yüzünü güldürdü. Turizmi hareketlendirmek için atılan 9 gün adımı rezervasyonlara olumlu yansıdı ve tur şirketleri, oteller ve restoranlar hazırlıklarını hızlandırdı.