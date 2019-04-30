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Tatil haberleri yüzleri güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 10:38 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılacağı bilgisi çalışan kesimin yüzünü güldürdü.

Tatil haberleri yüzleri güldürdü

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılacağı bilgisi çalışan kesimin yüzünü güldürdü. Turizmi hareketlendirmek için atılan 9 gün adımı rezervasyonlara olumlu yansıdı ve tur şirketleri, oteller ve restoranlar hazırlıklarını hızlandırdı.

Dijital medya takip ve analiz merkezi DeepHaber, ’bayram tatili’ ile ilgili haberlerin online mecralardaki ilgisini araştırdı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirilmişti.
Kararın yaklaşık 1 buçuk ay önceden açıklanması hem turizmcilerin hem de tatilcilerin yüzünü güldürdü. Turizmi hareketlendirmek için atılan 9 gün adımı rezervasyonlara olumlu yansıdı ve tur şirketleri, oteller ve restoranlar hazırlıklarını hızlandırdı.

DeepHaber’in bayram tatiline ilişkin yansımaları 20 binden fazla online mecrayı tarayarak hazırladığı araştırma sonucuna göre 18 Nisan-29 Nisan tarihleri arasında toplam bin 181 haberde bayram tatiline yer verildiği tespit edildi.945 sitede yayınlanan haberler 13 bin 436 saat 45 dakika sitelerin ana sayfalarında yer alırken, 38 sitede 302 saat 13 dakika manşette kaldı. Bayram tatilinin yer aldığı bin 181 haberin okuma sayısı ise 47 milyon 705 bin 382 olarak hesaplandı. Oldukça yüksek okunma sayısına erişen turizm haberleri, bu yıl turizmcilerin de tatilcilerin de yüzü güldüreceği belirtildi.

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