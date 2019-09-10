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Tatil için devre mülk alan 8 bin 500 kişi mağdur oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

Nevşehir ve Mersin’de 6 yıl önce yılda 10 gün tatil yapmak için devre mülk alan 8 bin 500 kişi, mağdur oldukları gerekçesiyle hukuki mücadele başlattı.Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde 2012 yılında yapımına başlanan ve 2014 yılında hizmete giren termal otel ile Mersin’de yapımına başlanıp temelden satılan ancak bir türlü yapılamayan devre mülk nedeniyle 8 bin 500 vatandaş mağdur oldu.

Tatil için devre mülk alan 8 bin 500 kişi mağdur oldu

Nevşehir ve Mersin’de 6 yıl önce yılda 10 gün tatil yapmak için devre mülk alan 8 bin 500 kişi, mağdur oldukları gerekçesiyle hukuki mücadele başlattı.
Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde 2012 yılında yapımına başlanan ve 2014 yılında hizmete giren termal otel ile Mersin’de yapımına başlanıp temelden satılan ancak bir türlü yapılamayan devre mülk nedeniyle 8 bin 500 vatandaş mağdur oldu. Mağdur olan vatandaşlar, birleşerek Kozza Hissedarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KOZDER) adı altında dernekleşti. İl il dolaşarak mağdurları bulup haklarını aramaları için mücadele eden dernek, son olarak Adana’da bir araya gelip vatandaşları bilgilendirdi.
KOZDER Genel Sekreteri Nuri İba sağlık problemi olan insanların, güzel vaatlere inanıp termalden hisse aldıklarını belirterek, "Bu termalde aynı oda kimine 7 bin liraya, diğer kişiye 15 bin ve bir başkasına daha yüksek fiyatlara satılmış. Tesis 1 yıl hizmet verdikten sonra 5 yıldan bu yana kapalı" dedi.
İba, Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde bulunan bu tesis istenmeyen sebeplerden dolayı kapandığını, tekrar açılışı için hiçbir firma yetkilisinin çıkıp üyeleri bilgilendirmediğini anlatarak şöyle devam etti:
"Biz de bu sebeple geçen yıl (KOZDER) adı altında bir dernek kurduk. Daha sonra 8 bin 500 dernek üyesine ulaştık ve şehirleri tek tek gezerek kendilerini bilgilendiriyoruz. Termalin açılacağını ama bundan sonra dikkatli olmamızı ve beraber hareket etmemiz gerektiğini söylüyoruz. Mağduriyetlerin giderilmesi için firma yetkilileri ile görüşmeye çalışıyoruz. Yetkililer tesislerin açılacağını söylüyor ama 2 sene önce de aynı vaatlerde bulundular ve hala açılmadı. Görüşmeleri hızlandırdık son gelişmelere göre kısa süre içinde tadilatların başlamasını bekliyoruz."
İba, burasının bir tatil sitesi olmadığını, insanların buraya para verme sebebinin sağlık olduğunu hatırlatarak, "Mahkeme sürecimiz devam ediyor, dernek nezdinde tutmuş olduğumuz avukatımız var icra davaları açıldı" diye konuştu.

Tatil için devre mülk alan 8 bin 500 kişi mağdur oldu

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