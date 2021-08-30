Tatil için Gaziantep'e gelen gurbetçi döviz ve altınlarını çaldırdı: Mağdurum

Fransa'nın Mulhouse kentinde yaşayan Hurşit Ümit Güneş (24), kısa bir süre önce ailesiyle memleketi Gaziantep'e geldi. Güneş, alışveriş yapmak için İnönü Caddesi'nde otomobilini durdurarak bir oyuncak dükkanına girdi.

Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, aracın camını indirerek içerisinde altın ve dövizin bulunduğu çantayı alıp kaçtı.

Güneş'in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede çalışma başlattı.

ALTIN VE DÖVİZLER ÇALINDI

Güneş, gazetecilere, çantasında yaklaşık 200 bin lira değerinde altın ve döviz bulunduğunu söyledi.

Tatil için memleketine geldiğini anlatan Güneş, "Pazar günü yola çıkacaktım ama çıkamıyorum ve mağdurum. Hırsızların bulunmasını istiyorum. Fransa'ya dönmek için evrak ve paramın bulunmasını istiyorum. Kısa zamanda suçluların yakalanacağına inanıyoruz. Çantanın içindeki çocuğum, eşim ve kendime ait belgeler nedeniyle Fransa'ya dönemediğimiz için üzüntü yaşıyoruz." diye konuştu.

(AA)

