Tatil için geldiği Avşa’da denizde boğularak öldü

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa adasında denize yüzmek için giren genç boğuldu.

Avşa adasına tatilini geçirmek için gelen 19 yaşındaki Hasan Umut T, denizde boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; Lüleburgaz’dan Avşa’ya gelen Hasan Umut T. arkadaşlarıyla birlikte sahile indi. Umut, serinlemek için girdiği denizde birden gözden kayboldu. Sahildeki arkadaşlarınca boğulduğu fark edilen talihsiz genç için 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Diğer tatilcilerin yardımıyla denizden çıkartılan Hasan Umut, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. Umut’un cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere Avşa Adası Sağlık Merkezi’ne kaldırıldı. Marmara Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

