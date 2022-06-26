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Tatil için İngiltere'den Türkiye'ye geldi! Hayatının şokunu yaşadı: Eşi, kızıyla birlikte kayboldu

26.06.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'den Türkiye'ye ailesiyle tatile gelen Bangladeşli Syeda Gulshana Begüm, hayatının şokunu yaşadı. Otelden çıkış işlemi yapacakları esnada kocasının kızını kaçırmasıyla neye uğradığını şaşıran kadın "Kızımın bulunmasını istiyorum. Türk yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyoruz" dedi.

Tatil için İngiltere'den Türkiye'ye geldi! Hayatının şokunu yaşadı: Eşi, kızıyla birlikte kayboldu

Olay, Gaziantep'te yaşandı. İngiltere'den Türkiye'ye ailesiyle gelen kadının kızı, eşi tarafından kaçırıldı. Neye uğradığını şaşıran kadın, kızını Gaziantep'te bulacağı ümidiyle ne İngiltere'ye ne de başka bir yere gidebiliyor. Eşinin kızını önce Gaziantep’in İslahiye ilçesine, oradan da Hatay’a kaçırdığını iddia eden kadın, "Türk yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyoruz" diye konuştu.

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BABASI KIZINI KAÇIRDI

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi’ndeki bir otelde yaşandı. İddiaya göre, Syeda Gulshana Begüm (30), kocası P.Ş.H. (50) ve kızı Ruqaiyyah Şhah Hussain (3) ile tatil için İngiltere’den Türkiye geldi. Aynı zamanda İngiltere vatandaşı da olan Bangladeşli aile, Türkiye turları çerçevesinde 16 Haziran’da Gaziantep’e gelerek bir otele yerleşti. Aile otelde iki gün kaldıktan sonra 18 Haziran günü resepsiyonda çıkış işlemlerini yapan P.Ş.H., bu esnada karısı Syeda Gulshana Begüm'ü tekrar odaya gönderdi. Karısı tekrar odaya çıktıktan sonra çıkış işlemlerini tamamlayan P.Ş.H, kızını da yanına alarak ortadan kayboldu. P.Ş.H. isimli şahsın Syeda Gulshana Begüm'ü bırakarak kızıyla birlikte kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası ne yapacağını şaşıran ve kızını Gaziantep'te bulacağı ümidiyle çaresizce bekleyen anne, ne ülkesine ne İngiltere'ye ne de başka bir yere gidebiliyor.

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"EŞİM BENİ BEKLEMEDEN KIZIMI DA KAÇIRARAK GİTTİ"

Hayatının şokunu yaşayan Syeda Gulshana Begüm, eşinin kızını kaçırdığını iddia ederek, çaresizce beklediğini ve yetkililerden yardım istediğini söyledi. Olay anını anlatan Syeda Gulshana Begüm, “Haziran ayının 7’sinde İngiltere'den tatil için Türkiye’ye geldik. Ayın 16’sında da Gaziantep'teki otele yerleştik. Ayın 18'inde buradaki otelden çıkış yapacakken eşim beni tekrar odaya gönderdi. Ben de tekrar odaya çıktım. Sonrasında da eşim beni beklemeden kızımı da kaçırarak gitti. Eşim benden izinsiz kızımı alarak kaçtı” dedi.

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YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Eşinin kızını önce Gaziantep’in İslahiye ilçesine, oradan da Hatay’a kaçırdığını iddia eden Begüm, “Valizlerle otelden çıktıktan sonra taksiye binmişler, sonrasında İslahiye ilçesine, oradan da duyduğumuza göre Hatay'a gitmişler. Şu anda nerede olduklarını bilmiyoruz. Kızımın bulunmasını istiyorum. Türk yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kocasının kızını kaçırması sonrası zor günler geçiren ve gözyaşı döken Syeda Gulshana Begüm, “Kızım daha üç yaşında. Kızımın durumundan endişe ediyoruz. Kızımın bulunmasını istiyorum. Ne halde olduğunu bile bilmiyorum. Babası onu Suriye'ye kaçırmış olabilir. Belki de kızımı hiçbir zaman göremeyeceğim. Ben aynı otelde kızımın bulunmasını bekliyorum. Türk insanlarından, medyadan ve polis ekiplerinden destek bekliyoruz” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep İngiltere Bangladeş
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