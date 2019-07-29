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Tatil için memleketlerine gelen çift, kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 12:43 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Temel Şimşek (59) ve eşi Fatma Şimşek (59) yaşamını yitirdi.

Tatil için memleketlerine gelen çift, kazada öldü

Sinan UÇAR/KELKİT (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Temel Şimşek (59) ve eşi Fatma Şimşek (59) yaşamını yitirdi. İstanbul'da oturan çiftin, tatil için memleketlerine geldikleri belirtildi.
Kaza, dün ilçeye bağlı Karşıyaka köyünde meydana geldi. Temel Şimşek yönetimindeki 60 DA 160 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şimşek çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Savcılığın yaptığı incelemenin ardından, çiftin cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü.
İstanbul'da oturan çiftin tatil için memleketleri Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesine geldikleri belirtildi. Çiftin cenazesinin bugün öğlende beldede toprağa verileceği bildirildi.

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Tatil için memleketlerine gelen çift, kazada öldüTatil için memleketlerine gelen çift, kazada öldü

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