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  4. Tatil için yurttan çıktığı sırada fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Tatil için yurttan çıktığı sırada fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

23.01.2021 23:22 | Son Güncelleme:
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Tatil için yurttan çıktığı sırada fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta tatil için memleketine gitmek için kaldığı yurttan çıktığı sırada aniden yere yığılan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 4.

Kahramanmaraş’ta tatil için memleketine gitmek için kaldığı yurttan çıktığı sırada aniden yere yığılan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Vildan Öziş, ara tatili için memleketine gitmek üzere kaldığı yurttan çantalarını alarak ayrıldı. Yurdun çıkış kapısına yönelen genç kız aniden yere yığıldı. Yurt görevleri tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız eğitim gördüğü tıp fakültesi hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Tatil için yurttan çıktığı sırada fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

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