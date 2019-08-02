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Tatil kısa Akçakoca yakın

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 12:47 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesi, Kurban Bayramı’nda misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Düzce’nin Akçakoca ilçesi, Kurban Bayramı’nda misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Akçakoca’da etkili olan sağanak yağış sonucu yaşanan heyelan ve sel felaketi sonrası yaşam tamamen normale döndü.
Yeşilden maviye bitmeyen bir masalı anlatan eşsiz tatil yöresinde yaşanan doğal afetin ardından turizm açısından önemli bir duraklama yaşandığı tespit edildi.
İnceleme çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Düzce Valiliği, Düzce milletvekilleri, Düzce Belediyesi, Akçakoca Belediyesi, Akçakoca Ticaret Odası, STK’lar ve ilgili oda temsilcilerinden oluşan Akçakoca Turizm Platformu’nun çalışmalarıyla yaşanan afetin bölgeye verdiği zarar hızla giderildi. Tarihi, doğası ve kültürel zenginliğiyle Batı Karadeniz’in en önemli tatil merkezi, turizm faaliyetlerine eskisinden daha donanımlı şekilde başlamaya hazır hale geldi.
Akçakoca, sosyal medya üzerinden başlattığı sloganlarla misafirlerini bekliyor. ‘Yeşil ve mavinin her tonunu görmek için #HaydeAkçakocaya’, ‘Günbatımına doymak için #HaydeAkçakocaya’, ‘Mavi bayraklı üç eşsiz plaj için #HaydeAkçakocaya’, ‘Tatil Kısa Akçakoca Yakın #HaydeAkçakocaya’, ‘UNESCO kültür mirası Ceneviz Kalesini görmeye #HaydeAkçakocaya’, ‘Akçakoca Bey’in Akçakoca’sını görmeye #HaydeAkçakocaya’, ‘Tarihi yerel mimariyi keşfetmeye #HaydeAkçakocaya’, ‘Doğayı keşfetmeye #HaydeAkçakocaya’, ‘En havalı fotoğraf Akçakoca’da çekilir #HaydeAkçakocaya’, ‘İstanbul-Ankara git gel Akçakoca iki saat #HaydeAkçakocaya’, ‘Tatiline lezzet kat, Melengücceği / Mancarlı Pide #HaydeAkçakocaya’, ‘En iyi tatlı bizimki, Melengücceği #HaydeAkçakocaya’, ‘Gel, gez, gör, tad #HaydeAkçakocaya’, ‘Hafta sonu nereye? Düşünme #HaydeAkçakocaya’, ‘Siz hala Mancarlı pideyi tatmadınız mı? #HaydeAkcakocaya’, ‘Siz hala Tarihi Yukarı Mahalleyi gezmediniz mi? #HaydeAkcakocaya’ sloganlarıyla konuklarını davet ederek turizm sektöründe hizmet vermeye kaldığı yerden devam ediyor.

Tatil kısa Akçakoca yakın

Tatil kısa Akçakoca yakın

Tatil kısa Akçakoca yakın

Tatil kısa Akçakoca yakın

Tatil kısa Akçakoca yakın

Tatil kısa Akçakoca yakın

Tatil kısa Akçakoca yakın

Tatil kısa Akçakoca yakın

Tatil kısa Akçakoca yakın

Tatil kısa Akçakoca yakın

Tatil kısa Akçakoca yakın

Tatil kısa Akçakoca yakın

Tatil kısa Akçakoca yakın
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