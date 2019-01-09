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Tatil köyünde komutana uyuşturucu gözaltısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 13:08 | Son Güncelleme

İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen operasyonda, Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) istifa eden bir uzman çavuşun da aralarında yer aldığı 10 zanlı gözaltına alındı, yaklaşık 400 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Tatil köyünde komutana uyuşturucu gözaltısı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edilenlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa'da bir tatil köyündeki villaya operasyon düzenledi.

Evde kokuya duyarlı dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan aramada, yaklaşık 400 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, olayla bağlantısı bulunduğu iddia edilen Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve TSK'dan istifa eden uzman çavuş M.Ç. ile A.Ç, T.K, S.Ç, M.F.Ç, Suriye vatandaşları A.M, H.A, A.A. ve İ.B'yi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında bir firarinin arandığı, şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramanın sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

AA

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izmir Aliağa Hakkari Çukurca TSK uyuşturucu

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