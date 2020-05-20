Tatil planı yapanlar dikkat! Bilim Kurulu üyesi uyulması gereken kuralı açıkladı

Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Kalabalıklaşmama ve sosyal mesafeyi koruma konusunda dikkatli olunur ve koronavirüs sertifikasyon kurallarına uyulursa tatil sorun olmayacaktır" diyen Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, doğada, daha izole, tatil seçeneklerinin denenebileceğini söyledi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, tatil yapmanın kuralını açıkladı.

BU KURALLARA DİKKAT!

Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Uçuş, transfer, otel, restoran, kafe, plaj, havuz, vb tatil ortamlarında kalabalıklaşmama ve sosyal mesafeyi koruma konusunda dikkatli olunur ve koronavirüs sertifikasyon kurallarına uyulursa tatil sorun olmayacaktır" açıklamasında bulundu.

"DENİZ-PLAJ KALABALIĞINA ALTERNATİF OLARAK..."

Prof. Dr. Özlü, "Rutin tatil formatımızı gözden geçirip, otel konaklamalı, deniz-plaj kalabalığına alternatif olarak; doğada başımızı dinleyebileceğimiz, daha izole, tatil seçeneklerini deneyebiliriz" ifadelerini kullandı.





