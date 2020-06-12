Tatil planı yapanlar dikkat! Uzmanlardan kritik 'havuz' uyarısı

Koronavirüs tehlikesi hala devam ederken yaz sezonunu deniz veya havuzda geçireceklere uzmanından uyarı geldi. Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesinden Uzm. Dr. Akif Çelik “Koronavirüs temel olarak damlacık ve temas yoluyla bulaşıyor. Virüsün insanlara havuz veya sudan bulaştığı görülmedi. Ancak, havuz ve plajlar birçok insanın aynı anda bulunabildiği ortamlar olması nedeniyle bulaş açısından riskli olabilir. Koronavirüs açısından güvende olmak için buralardaki kalabalık alanlardan uzak durulmalı, sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmeli ve ayrıca kapalı havuzlar yerine açık yüzme havuzları tercih edilmeli” ifadelerini kullandı.

ŞEZLONGLARA, DUŞLARA DİKKAT EDİN

Duş alanları, soyunma odaları gibi ortak kullanılan alanlarda koronavirüs riskinin daha yüksek olduğuna işaret eden Dr. Çelik, şöyle devam etti:

“Unutulmamalıdır ki havuz kenarı, basamaklar, korkuluklar ile ortak kullanılan soyunma odaları, buralardaki eşya dolapları, yıkanma ve dinlenme alanları, musluk, duş ekipmanları, şezlonglar, kapı kolları gibi temasın yüksek olduğu yüzeyler hastalığın bulaşması açısından risk taşıyor. Bu alanlar sıklıkla temizlenmeli. Sık kullanılan yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve buruna dokunmaktan kaçınılmalı, elleri su ve sabunla yıkamalı ya da el antiseptiği kullanılmalı. Koronavirüs, dezenfektanlara karşı duyarlı olduğundan bu havuzların rutin olarak ve aksatılmadan dezenfeksiyonu yapılmalı. Havuzlara yönelik yapılan dezenfeksiyonun etkili olabilmesi için havuz suyunda Sağlık Bakanlığından ruhsatlı dezenfektan ve havuz suyu kimyasalları kullanılmalı. Evlerinde özel havuzları bulunanlar her zaman beraber yaşadıkları aileleri ile havuzu kullanmaları halinde suyun dezenfeksiyonuna özen göstermeleri dışında başka bir önlem almalarına gerek yok.”