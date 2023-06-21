Tatil sezonu başladı, fiyatlar yine cep yakıyor: 750 liraya da var 10 bin Euro'ya da...

Tatil beldelerinde yabancı rağbeti yoğunlaştıkça artmaya başlayan barınma problemi her sene katlanarak devam ediyor. Yıllık emlak peşinatı uygulaması bir çok kişinin tatil yapabilmesinin önünde büyük bir engel teşkil ediyor. 1 yıllık kiraların peşin bir şekilde alınması bölgedeki birçok kişinin elini kolunu bağlıyor. Otel fiyatlarında da durum çok farklı değil 750 liradan başlayarak, 10 bin Euro'lara kadar çıkan bir fiyat grafiği mevcut. İşte bütün detaylar!

750 LİRA İLA 10 BİN EURO ARASINDA BİR FİYAT ARALIĞI VAR

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı. Kent genelinde bayrama kadar otellerde yüzde 70 doluluk hedeflediklerini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum'da her bütçeye uygun konaklama imkanı var. İyi bir araştırmayla ve iyi bir gözlemle çok uygun fiyatların mevcut olacağını göreceklerdir. Dünyanın her yerinden insanlar tatil için Bodrum'a geliyor. Bodrum'da konaklama 750 liradan başlıyor tercihe göre bu fiyat 10 bin euroya kadar çıkıyor" dedi.

BAYRAM BOYUNCA YÜZDE 70 DOLULUK BEKLENİYOR

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bodrum'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala oteller ve eğlence mekanları hazırlıklarını tamamladı. Bayramda her bütçeye uygun konaklama fırsatının olduğu Bodrum'da, kişi başı konaklama fiyatları 750 liradan başlayıp, 10 bin euroya kadar çıkıyor. Otellerde bayram süresi boyunca yüzde 70 doluluk hedefleniyor.

Bayram süresi boyunca Bodrum'da her bölgede farklı aktivitelerin olacağını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum'da bayram için geçen seneki doluluklar şu anda yok. Kısmi doluluklar mevcut. 4 ve 5 yıldızlı otellerde kısmi doluluk var. Bu oteller bayram süresi içerisinde rezervasyon almaya elverişlidir. Bu dönemde yüzde 70 civarında doluluk var. 2 ve 3 yıldızlı ve apart otellerde şu an rezervasyon yapmaya elverişli bir ortam var. Bayram süresi boyunca yüzde 70 civarında doluluk bekliyoruz. Erken rezervasyon avantajlarıyla insanlar tatillerini avantajlı yapacaklar" ifadelerini kullandı.

"UYGUN KONAKLAMA İMKANI VAR"

Bodrum'da yabancı turist hareketliliğinin devam ettiğini belirten Dengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kurvaziyerlerle turistler gelmeye devam ediyor. Bayramda konserler, eğlenceler, aktiviteler üst seviyelerde olacak ve bayram coşkusunu hep beraber yaşayacağız. Bodrum'da her bütçeye uygun konaklama imkanı var. İyi bir araştırmayla ve iyi bir gözlemle çok uygun fiyatların mevcut olacağını göreceklerdir. Dünyanın her yerinden insanlar tatil için Bodrum'a geliyor. Bodrum'da konaklama 750 liradan başlıyor tercihe göre bu fiyat 10 bin euroya kadar çıkıyor. Misafirlerimizin trafik kurallarına uyacak şekilde buraya gelmelerini ve tatil sonrasında evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini istiyoruz. TÜRSAB onaylı güvenilir seyahat acenteleri ile yola çıkılmalı ve rezervasyonsuz gelinmemeli."

AMAN DİKKAT! TATİLİNİZ KABUSA DÖNMESİN

Tatil için güvenilir acentelerden konaklama satın almaları gerektiğini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise "İç pazar yıllardan beri Bodrum'u çok seviyor. Bodrum otelleriyle ve şehir olarak hazır. Bayramda Antik Tiyatro'da güzel konserler var. Eğlence mekanlarında yine aynı şekilde konserler var. Oteller misafirlerini bekliyor. Tatil planı yapacak olanlar Bodrum'u düşünerek tatil planı yapabilirler. Bodrum'da hava çok güzel, su ısındı ve şu an 'Bodrum zamanı' diyebiliriz. Bodrum normalde bayramda yüzde 100 doluluğa ulaşıyor ancak şu an yüzde 100 doluluğa ulaşmadı. Dolandırıcılara ait çok fazla internet sitesi var. Tatilciler otelleri ve acenteleri kontrol ederek rezervasyon yapsınlar. Her şeyin bir alım satımı vardır. Çok uygun rakamsa şüphelenebilirler. Bundan dolayı dikkatli davranmaları gerek, tatil kabusa dönmesin" açıklamalarında bulundu.

İŞTE DAİRE TİPLERİNE GÖRE AYLIK VEYA SEZONLUK KİRA FİYATLARI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil sezonunda ortaya çıkan ciddi bir barınma problemi söz konusu. Bunun nedeni ise yıllık emlak peşinatı modası.

1 yıllık peşinat kiracılardan talep ediliyor. Aylık ücret üzerinden hesaplanan 1 yıllık peşinat ödemek zorunda olan kamu görevlileri, turizm çalışanları veya Bodrumluların yerli halkı kiralık ev bulmakta zorlanıyorlar.

Fiyatlar konusunda da ilçe ilçe değişmek üzere fiyatlar şu bantlarda;

Merkezde 1+1 dairelerin kira fiyatları 15 bin liradan başlıyor.

100 metrekarelik bir 2+1 evin kira fiyatları da yine 15 bin liradan başlıyor ve artabiliyor.

Eşyalı bir ev düşünüldüğü takdirde kiralar 20 bin liradan başlıyor.

3+1 ev kiralamak isteyenler için ise kiralar 30 bin liradan başlayarak yukarı doğru tırmanıyor.

Tatil için kiralık veya satılık evler de rağbet görmeye devam ediyor. Sezonluk ev kiralayanlar da hiç azımsanmayacak sayıda. Daha çok yurt dışından gelen turistlerin tercihi bu doğrultuda olurken:

Fiyatlar ise şu doğrultuda seyrediyor:

2+1 evler aylık 75 bin lira,

3+1 evler ise sezonluk olarak 110 bin lira,

2+1 evlerin satış maliyetleri ise 5 milyon lira civarlarında. (DHA)

