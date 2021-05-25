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  4. Tatil sezonunu açan Onur Ünlü sevgilisi Hazar Ergüçlü'yü öpücüklere boğdu!

Tatil sezonunu açan Onur Ünlü sevgilisi Hazar Ergüçlü'yü öpücüklere boğdu!

25.05.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda Alev Alev adlı dizide Çiçek karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile tatil sezonunu açtı. Geçtiğimiz günlerde yeni projesi "Gönül" ile anılan Ergüçlü, tatilin tadını çıkarırken sevgilisi ile sarmaş dolaş objektiflere yansıdı.

Birçok dizide aldığı rol ile adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile rotayı Fethiye'ye çevirdi. Rol aldığı dizinin çekimlerinin bitmesinin ardından ünlü çift tatil sezonu açtı. Ergüçlü, gün boyu deniz ve güneşin keyfini sürerken, Onur Ünlü tişörtünü çıkarmadı.

Hazar Ergüçlü yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile Fetiye tatilinde!

Şu sıralar Alev Alev adlı dizide rol alan başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile tatil sezonunu açtı.

Soluğu Fethiye'de aldılar

Soluğu Fethiye'de aldılar
Rol aldığı dizi Alev Alev'de sona gelinirken, çekimlerin bitmesi ile Fethiye tatine çıktı.

Ünlü tişörtünü dahi çıkarmadı

Ünlü tişörtünü dahi çıkarmadı
Öte yandan Ergüçlü denizin tadını çıkarırken, Ünlü'nün tişörtünü dahi çıkarmaması dikkat çekti.

Nefesleri kesti

Nefesleri kesti
Geçtiğimiz günlerde siyah bikinisi ile poz veren başarılı oyuncu nefesleri kesti. Ergüçlü, deniz sezonunu açarken bu kez pembe bikini tercih etti.

Sevgilisini öpücüklere boğdu

Sevgilisini öpücüklere boğdu
Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Ünlü ile tatilin tadını çıkaran Ergüçlü, sevgilisi tarafından öpücüklere boğuldu.
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Anahtar Kelimeler:
Alev Alev dizisi Hazar Ergüçlü
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