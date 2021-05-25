Tatil sezonunu açan Onur Ünlü sevgilisi Hazar Ergüçlü'yü öpücüklere boğdu!

Birçok dizide aldığı rol ile adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile rotayı Fethiye'ye çevirdi. Rol aldığı dizinin çekimlerinin bitmesinin ardından ünlü çift tatil sezonu açtı. Ergüçlü, gün boyu deniz ve güneşin keyfini sürerken, Onur Ünlü tişörtünü çıkarmadı.