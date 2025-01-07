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Tatil sitesinde dehşete düşüren olay! Peş peşe aşağı düştüler! İki sevgili 13. kattan atlayarak intihar mı etti?

07.01.2025 12:14
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Mersin’den gelen bir haber akıllarda büyük şüphe yarattı. Mersin’deki bir tatil sitesinin 13'üncü katındaki dairede ikamet eden bir şahıs ile kız arkadaşı aşağı düşerek hayatını kaybetti. İki sevgilinin şüpheli ölümü arkalarında da birçok soru işareti bıraktı. İşte detaylar…

Tatil sitesinde dehşete düşüren olay! Peş peşe aşağı düştüler! İki sevgili 13. kattan atlayarak intihar mı etti?

Mersin'de bir tatil sitesinin 13'üncü katındaki dairede ikamet eden bir şahıs ile kız arkadaşı düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Erdemli ilçesinde bağlı Tömük Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesindeki 15 katlı tatil sitesinde yaşandı. İddiaya göre, 13. kattaki daire de kalan 27 yaşındaki B.D. ile kız arkadaşı E.N.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle peş peşe aşağı düştü.

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Metrelerce yüksekten düşen gençlerin ikisi de olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri gençlerin öldüğünü belirlerken jandarma ve savcı olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrasında cenazeler otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü. 13. kattaki daireye giren jandarma ekipleri de evdeki köpeği alarak B.D.'nin yakınlarına teslim etti.

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Yapılan ilk incelemede B.D. ve E.N.Y.'nin peş peşe atlayarak intihar ettiği üzerine durulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

4Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İntihar Mersin tatil haberler sevgili
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