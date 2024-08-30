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  4. Tatil sitesinde korkunç olay! 21. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü

Tatil sitesinde korkunç olay! 21. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü

30.08.2024 21:38
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir tatil sitesinde yaşayan 33 yaşındaki M.U., 21'inci kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü. Aracın sunroof camından içeri giren şahıs ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tatil sitesinde korkunç olay! 21. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde bulunan bir tatil sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tatil sitesinde yaşayan 33 yaşındaki M.U. henüz bilinmeyen bir nedenle 21'inci kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin sunroof kısmından içeri giren şahıs ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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M.U., itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. M.U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Mersin Erdemli
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