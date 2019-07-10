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Tatil sitesinin plajına 7'nci kez Mavi Bayrak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:57 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde bulunan Engürü Tatil Sitesi, 7’nci kez Mavi Bayrak almaya kazandı.

Tatil sitesinin plajına 7'nci kez Mavi Bayrak

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde bulunan Engürü Tatil Sitesi, 7’nci kez Mavi Bayrak almaya kazandı. Site Başkanı Gürsel Uslu, "Plajın bu hale geleceğine kimse inanmıyordu. Plajı, çöplerin atıldığı atıl durumdan Mavi Bayraklı bir konuma getirdik" dedi.
Ayvalık ilçesi Palmiye Plajında, Engürü Tatil Sitesi için Mavi Bayrak töreni düzenlendi. Plajın eskiden çöplük gibi olduğunu söyleyen Engürü Tatil Sitesi Başkanı Gürsel Uslu, sitede planlı ve gönüllü çalışmalar ile Mavi Bayrak almaya hak kazandıklarını söyledi. Uslu, atıl durumda bulunan ve çöplerin atıldığı Engürü Tatil Sitesi Palmiye Plajı için 1,5 milyon TL masraf yaptıklarını ve İlk olarak 2013 yılında Mavi Bayrak aldıklarını belirterek, "Bu yıl 7’nci kez alıyoruz. Palmiye plajımızda çöp ayrıştırma kutuları, engelliler tuvaletinden, plaj voleybolu sahasına kadar detaylar mevcut" dedi.
‘PLAJIMIZ HALKA AÇIK’
2012 yılında, plajı atıl bir halden Avrupa standartlarına getirecekleri sözüyle göreve geldiklerini söyleyen Gürsel Uslu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Plajın bu hale geleceğine kimse inanmıyordu. Biz ilk yılın sonunda Mavi Bayrağımızı alarak Ayvalık’ımıza hediye ettik. Geçen yıl arka plajımızda ikinci Mavi Bayrağı da almaya hak kazandık. Plajlarımızda engelli tuvaletinden duşlarına kadar Mavi Bayrak için gerekli 33 kriteri yerine getirmekle kalmayıp, A+ standardında 5 yıl boyunca korumayı başardık. Umarım diğer sitelerde bu çalışmaları örnek alarak, bunları devam ettirebilir. Bazı üyelerimiz bu gelişmelerden sonra sitemizin Bolivya’nın meşhur Copacabana plajına benzediğini söylüyorlar. Plaj, sadece site sahiplerimiz için değil, tüm Ayvalık halkına açık. Yaz aylarında binlerce kişinin ziyaret ettiği bir mekan oldu. Ayrıca plajımız dışında Amfi Tiyatromuz var. Belediye ile birlikte çalışarak yaz aylarında sanat haftaları düzeliyoruz ücretsiz olarak. Her yıl değişik tiyatro, müzik etkinlikleri oluyor. Turizm için ilçemizin marka değerini arttıran sadece Mavi Bayrak değil, otelcilerle birlikte rehberlerle birlikte sempozyumlar, konferanslar düzenliyoruz. Ayvalık için elimizden gelen desteği veriyoruz" dedi.
Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı sitenin plajından, çevredeki sitelerde kalan yaklaşık 4 bin kişi faydalanıyor.

FOTOĞRAFLI

Tatil sitesinin plajına 7'nci kez Mavi BayrakTatil sitesinin plajına 7'nci kez Mavi BayrakTatil sitesinin plajına 7'nci kez Mavi BayrakTatil sitesinin plajına 7'nci kez Mavi Bayrak

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