Tatil Sonrası ABD Kongresi’nin Gündemi Yoğun

Ağustos ayında oturumlara ara verilmesinden önce Demokratlar’ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi, bakanlık ve devlet dairelerinin işlemesi, savunma ve sosyal hizmet programlarının fonlanması için yıllık 12 gider tasarısının 10’una onay vermişti.

2020 başkanlık ve Kongre seçimlerine giden süreçte, Temsilciler Meclisi ve Senato’yu bekleyen başlıklar şu şekilde:

Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri son 6 haftayı tatil yaparak, resmi araştırma ziyaretleri gerçekleştirerek, seçmenler ve mali destekçilerle görüşerek geçirdi. Yokluklarındaysa Kongre’yi ilgilendiren sorunlar daha da arttı. Yasama üyelerini bekleyen en önemli sorunsa 1 Ekim’de başlayacak mali yıl öncesi hükümeti ayakta tutacak bütçeyi geçirmek.

ABD Kongresi üyelerinin Ağustos ayında verdikleri ara sona erdi. Yasama yılı 41 gün sonra tamamlanacak olan Kongre’yi uzun ve çekişmeli bir gündem bekliyor.

Senato da vakit kaybetmeden bir düzine harcama tasarısının kendi versiyonları üzerinde çalışmaya başlayacak.

Temsilciler ve senatörler, Beyaz Saray’da Trump’ın imzasına sunmadan önce tasarılarındaki farklılıklar üzerinde uzlaşmak zorunda kalacaklar.

Ancak Kongre’nin ve Başkan’ın, bu farklılıkları aşana kadar hükümeti açık tutacak kısa vadeli bir ya da birkaç tasarı üzerinde anlaşmak zorunda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kritik bir seçim yılına girilirken hükümetin kapanması ne Cumhuriyetçiler ne de Demokratlar’ın isteyeceği bir şey.

Temsilciler Meclisi’nin çoğunluk lideri Demokrat Steny Hoyer, kısa vadeli geçici ödeneğin, 60 günü aşamayacağını söyledi. Bu açıklama, Kongre’nin 2018’de olduğu gibi yıl sonunda bir bütçe savaşına gireceği anlamına geliyor.

Silah kontrolü

Kongre’nin tatilde olduğu dönemde ABD, Teksas ve Ohio’da onlarca kişinin öldüğü silahlı saldırılarla sarsıldı. Silah kontrolüyle ilgili yasamaya olan çağrılar da arttı. Demokrat isimlerden Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato azınlık lideri Chuck Schumer, Senato çoğunluk lideri Mitch McConell’dan, tatildeki Senato üyelerini Ağustos’ta toplamaya çağırdı ancak çağrı karşılık bulmadı.