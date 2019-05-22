HABER

Tatil ve bayramda "sahte para mağduru" olmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

Yaz sezonu ve bayramların yaklaşmasıyla kalpazanların özellikle turizm bölgeleri ve kalabalık alışveriş ortamlarında aktif olduğunu belirten tüketici örgütlerinin temsilcileri, vatandaşlara bu konuda dikkatli olmaları çağrısında bulundu - TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük: - "Kalpazanlar, başta para değişiminin yoğun olduğu turizm bölgeleri olmak üzere kalabalık alışveriş ortamlarında sahte paraları piyasaya sürmek üzere harekete geçiyor" - "Vatandaşlarımız, hepsini olmasa bile özellikle 50 TL, 100 TL ve 200 TL değerindeki büyük banknotları mutlaka kontrol etmeli" - TBM Hukuk Komisyonu Başkanı Murat Emergen: - "Tüketiciler, yaz mevsiminde ve bayramlarda aceleden, tatil rehavetinden veya sıcağın yol açtığı dikkatsizlikten sahte paraları fark edemeyebiliyor" - "Mağdur olmamak için özellikle şüphelenilen para alınmadan önce mutlaka incelenmeli. Sahte parayı anlamanın en kolay yollarından biri banknotun kağıt kalitesidir"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Yaz sezonu ve dini bayramlarla birlikte kalpazanların özellikle turizm bölgelerinde aktif olduğunu belirten tüketici dernekleri, vatandaşlara "sahte para" konusunda mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşan yaz mevsimi ve dini bayramlarla birlikte, özellikle para değişiminin yoğun olduğu turizm bölgelerinde, kalpazanların sahte paraları piyasaya sürmek üzere harekete geçtiğini kaydederek, emniyet birimlerinin de buna paralel olarak operasyonlarını artırdığını söyledi.

Bayram veya yaz tatiline çıkan ve alışveriş yapan tüketicilerin bu konuda dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Küçük, mağduriyet yaşanılmaması adına tüm banknotlarda olmasa bile özellikle 50 TL, 100 TL ve 200 TL değerindeki büyük banknotların mutlaka kontrol edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Küçük, sahte paranın nasıl anlaşılacağı ve kontrolünün nasıl yapılacağına değinerek, banknotların kağıt kalitesinin, Atatürk görselinin, emniyet şeridinin, holografik şeridin, kabartma baskısının, renk değiştiren şeridin, bütünleşik görüntünün, ön ve arka yüzdeki mikro yazıların kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Levent Küçük, "Ayrıca, ultraviyole ile görünen değerler, görme engellilere yönelik olarak paranın ön yüzünde, filigranın sol üst kenarında Braille alfabesinden yararlanılarak yazılmış, parmakla dokunulduğunda fark edilebilen noktalar da kontrol edilmeli. Gerçek banknotlar ile karşılaştırılarak kontrolü yapılmalı. Üzerine yazı, çizik, delme, yırtma ve benzeri müdahalelerde bulunulmamalı." diye konuştu.

- "Sahte çıkan paraları polis veya jandarmaya bildirin"

Küçük, paranın sahte çıkması durumunda banknotun nereden ve kimden alındığına dair tüm bilgilerle birlikte, en yakın Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kolluk kuvvetlerine teslim edilmesi gerektiğinin altını çizerek, sahte para bildirimleri için 155 Polis İmdat veya 156 Jandarma İhbar hatlarının kullanılabileceğini aktardı.

Bu ihbarların önemine dikkati çeken küçük, yapılan ihbarların aranan bir kişi veya bir sahtecilik şebekesinin ortaya çıkarılmasına önemli bir katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Küçük, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nda sahte parayı tedavüle koyan ve bilerek kabul eden kişiler hakkında çeşitli cezai yaptırımlar öngörüldüğünü bildirdi.

"Parada Sahtecilik" başlıklı Türk Ceza Kanunu'nun 197. maddesine göre sahte parayı tedavüle sokan ve bilerek kullananlara ilişkin ceza verildiğini dile getiren Küçük, bu cezaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan 12 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

- Kağıt kalitesi, Atatürk görseli ve diğer dikkat edilmesi gerekenler

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Murat Emergen, kalpazanların yaz sezonunda ve bayramlarda para dolaşımının yüksek olduğu yerlerde adeta cirit attığını belirterek, sahte paraların tedavüle sokulduğu yerlerde bazılarının kalabalık büfeler, dolmuşlar ve taksiler olduğunu söyledi.

Vatandaşların yaz mevsiminde aceleden, tatil rehavetinden veya sıcağın yol açtığı dikkatsizlikten sahte paraları anlayamayabildiğini vurgulayan Emergen, mağdur olmamak için özellikle şüphelenilen paranın mutlaka alınmadan önce incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Emergen, sahte para mağduru olmamak için dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıraladı:

"Sahte parayı anlamanın en kolay yollarından biri banknotun kağıt kalitesidir. Paranın sert, pürüzlü ve üzerindeki yazılar soluk olmamalı. Parayı ışığa tutulduğunda Atatürk görselinin olup olmadığını, banknotlardaki parlak emniyet şeridinin olup olmadığı kontrol edilmeli. Emniyet şeridi banknot ışığa tutulduğunda iki yüzden de kesintisiz bir hat olarak görülür.

Banknottaki holografik şerit parlak olmalı. Paranın ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin yanı sıra 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası' ve banknotun değerini gösteren sayılar da dahil olmak üzere yazılarda kabartma baskı bulunur. Farklı açılardan paraya bakıldığında orta tarafta yer alan ve renk değiştirerek altın sarısına dönüşen şerit üzerinde TL ibareleri bulunur. Para ışığa tutulduğunda, sol üst kenarda bulunan şekillerle, arka yüzeydeki şekiller birleşerek banknot değerini gösterir."

- "Banknotların farklı boyutlarda olduğu unutulmamalı"

Emergen, paraların ön ve arka yüzlerinde bazı alanlarda banknot değerini gösteren mikro yazıların bulunduğunu belirterek, banknotların boyutlarının birbirlerinden farklı olduğunu, bunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Sahte paradan şüphelenildiğinde banknotun bir başka banknot ile karşılaştırılabileceğinin de altını çizen Emergen, ayrıca TCMB'nin Sahte Banknot Seri ve Sıra No Sorgulama başlıklı bir internet adresi olduğunu ve buradan bilgileri girerek banknotun sorgulanabileceğini sözlerine ekledi.

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
9 bacaklı buzağı ölü doğdu9 bacaklı buzağı ölü doğdu
Can çekişirken bulunan 32 çinçilla, hayata tutunduCan çekişirken bulunan 32 çinçilla, hayata tutundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
murat emergen sahte para tbm Tüketiciler Derneği

En Çok Okunan Haberler

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Tam 400 yıllık! Gören şaşırıyor

Tam 400 yıllık! Gören şaşırıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç, 7 bin 335 kişiye işlem...

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Son dakika: Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama işte askerlik süresi ve ücreti

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

TEM'de kamyonet devrildi, trafik kilitlendi

TEM'de kamyonet devrildi, trafik kilitlendi

Günlük burç yorumları 22 Mayıs Çarşamba - Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Konya Ovası'nı parazitörler koruyacak!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.