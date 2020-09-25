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Tatil yapmak isteyen 1500 kişinin, 20 milyon TL değerinde dolandırıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 12:01 | Son Güncelleme

Antalya’da otellerin internet sitelerinin kopyasını yaparak, tatil yapmak isteyen bin 500 kişiyi toplam 20 milyon TL dolandırdığı gerekçesiyle 15 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte internet sitesiyle tatil yapmak isteyenleri dolandıran şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Antalya’da otellerin internet sitelerinin kopyasını yaparak, tatil yapmak isteyen bin 500 kişiyi toplam 20 milyon TL dolandırdığı gerekçesiyle 15 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte internet sitesiyle tatil yapmak isteyenleri dolandıran şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler çalışmalar kapsamında, Antalya ve Bodrum’da otellerin internet sitelerinin kopyasını yapan şüphelilerin, bin 500 kişiyi toplam 20 milyon TL dolandırdığını tespit etti.
Jandarma ekibi, adresini belirledikleri 15 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, ‘Suç örgütü kurmak, üye olmak’ ve ‘Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

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