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Tatil yolunda kaza: Sürücü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 20:29 | Son Güncelleme

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,8DHA)- ANKARA'dan Niğde'ye bayram tatili için giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.  Kaza, Aksaray- Ankara Karayolu'nun 39'uncu kilometresinde meydana geldi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,8DHA)- ANKARA'dan Niğde'ye bayram tatili için giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Ankara Karayolu'nun 39'uncu kilometresinde meydana geldi. Bayram tatilinde ailesiyle birlikte Ankara'dan Niğde'ye giden Etem Acar, 06 TA 907 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Kazada sürücü Acar (50) ile eşi Tuğba Acar (40), çocukları Emirhan (15) ve Oğuzhan Acar (4) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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