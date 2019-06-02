Tatil yolunda sürücülere drone ile havadan denetim

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Kuzey Ege’de bulunan tatil bölgelerinde trafik yoğunluğu artmaya başladı. Polis ve Jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırırken insansız hava araçları (Drone) ile de 9 gün boyunca aralıksız denetim ve izleme yapılacak.

Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Dikili gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Kuzey Ege’de 9 günlük bayram tatili nedeniyle trafikte yoğunluk başladı. Güvenlik güçleri Çanakkale İzmir ve Balıkesir Edremit İzmir yollarında denetimlerini artırdı. Rutin yapılan yol denetimlerinin yanı sıra emniyet güçleri teknolojinin son imkanlarını da kullanıyor. Bölgede görevlendirilen polis ve jandarma droneleri 9 gün boyunca yoğunluğun olduğu çeşitli bölgelerde havada kalarak trafiği denetleyecek. Hatalı sürücülere alınan kayıtlar doğrultusunda işlem yapılacak. Ayrıca yoğunluğu yaşandığı bölgelerde havadan denetlenecek ve trafiğin akışının sağlanması için gerekli önlemler alınacak.

