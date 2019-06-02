HABER

Tatil yolunda sürücülere drone ile havadan denetim

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 11:00 | Son Güncelleme

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Kuzey Ege’de bulunan tatil bölgelerinde trafik yoğunluğu artmaya başladı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Kuzey Ege’de bulunan tatil bölgelerinde trafik yoğunluğu artmaya başladı. Polis ve Jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırırken insansız hava araçları (Drone) ile de 9 gün boyunca aralıksız denetim ve izleme yapılacak.
Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Dikili gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Kuzey Ege’de 9 günlük bayram tatili nedeniyle trafikte yoğunluk başladı. Güvenlik güçleri Çanakkale İzmir ve Balıkesir Edremit İzmir yollarında denetimlerini artırdı. Rutin yapılan yol denetimlerinin yanı sıra emniyet güçleri teknolojinin son imkanlarını da kullanıyor. Bölgede görevlendirilen polis ve jandarma droneleri 9 gün boyunca yoğunluğun olduğu çeşitli bölgelerde havada kalarak trafiği denetleyecek. Hatalı sürücülere alınan kayıtlar doğrultusunda işlem yapılacak. Ayrıca yoğunluğu yaşandığı bölgelerde havadan denetlenecek ve trafiğin akışının sağlanması için gerekli önlemler alınacak.

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Mersin'de trafiğe havadan takipMersin'de trafiğe havadan takip
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27'ye çıktı (3)Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27'ye çıktı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.