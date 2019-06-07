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Tatilciler deniz ve güneşin keyfini çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 16:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler plajları doldurdu.

Hasan DEMİRBAŞ- Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler plajları doldurdu. Kimleri yüzerken kimleri de güneşlenerek bu anların keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 derece kaydedildiği Antalya'da kent merkezindeki Konyaaltı, Lara, Örnekköy ve falez plajları doldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren plajlara gelen tatilciler, hem yüzdü, hem de güneşlenerek bu anların keyfini çıkardı. İzmir'den tatile gelen Merve Özbal (29), "Antalya turistik bölge olduğu için zaten kalabalık. Bir de bayram yoğunluğu eklenince yer bulmakta zorlandık. Deniz suyu da İzmir'e göre daha sıcak. Şu an bulunduğumuz Mermerli Plajı çok güzel. Biraz kalabalık olsa da Antalya'da gelinebilecek en güzel plajlardan biri“ dedi. Aynı plajda denize giren Aylin Denizhan (28) ise, "Antalya gayet güzel. Geçen yıl tatile gelmiştik. Sonra buraya yerleştik. Antalya genel olarak kalabalık. Ancak temiz plajları sayesinde her yerde deniz keyfi yapılıyor" diye konuştu. İstanbul'dan Antalya'ya ailesiyle tatile gelen Şebnem Oral da, "Tatil gayet güzel gidiyor. Mümkün oldukça her bayramı Antalya'da geçirmeye çalışıyoruz. Deniz güzel, kum, güneş her şey harika" dedi. Mermerli Plajı'nda çalışan Alican Erkul (27) ise tatilin çok yoğun geçtiğini anlattı. En çok İstanbul'dan ve çevre illerden tatilci geldiğini belirten Erkul, "Plajımız tarihi bir yerde bulunuyor. Bu nedenle özellikle yabancı tatilciler burayı tercih ediyor. Bundan dolayı da yoğunluk yaşıyoruz. Burada denize girmek isteyenler restoran bölümünde sıra bekliyor. Elimizden geldiğince tatilcileri en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Geçen yıla göre bu yıl yoğunluk yaşıyoruz" diye konuştu.

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