HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tatilciler dikkat, gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İstanbul'u "kuzeyli rüzgarlar" bunaltacak

Tatilciler dikkat, gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İstanbul'u "kuzeyli rüzgarlar" bunaltacak

20.08.2023 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak havalardan bunalanları sevindirecek haberler gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçen hafta yayımladığı sıcak hava dalgası uyarısı bugün itibarıyla sona eriyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar tatil beldelerinde de görülecek. Marmara sakinleri ise kuvvetli rüzgar nedeniyle nemi daha fazla hissedecek. Peki bugün (20 Ağustos) nasıl olacak? İşte Meteoroloji ve Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarıyla hava durumundan ayrıntılar...

Tatilciler dikkat, gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İstanbul'u "kuzeyli rüzgarlar" bunaltacak

Tüm dünya, tarihinin en sıcak yaz mevsimlerinden birini yaşarken Türkiye'de de bunaltıcı havalar devam ediyor. Ancak sıcak hava dalgasının bugün itibarıyla yerini yavaş yavaş yağışlara bırakması bekleniyor. İstanbullular ise kuvvetli rüzgarın etkisiyle nemden bunalacak. Prof. Dr. Orhan Şen ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklamalar geldi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

"KUZEYLİ RÜZGAR" İSTANBUL'U BUNALTIYOR

Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün sıcaklık Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, Yarın ve salı Ege ve Akdeniz bölgesinde ortalamanın 5-6 derece üzerinde olacak. Marmara'da kuzeyli rüzgar devam ediyor. Nemi artırdığı için İstanbul bunaltıcı. Bölgenin Karadeniz sahilinde denize girmek tehlikeli."

AA-20230814-31916476-31916466-SICAKLIKLAR_HAFTA_SONUNA_KADAR_MEVSIM_NORMALLERININ_6_ILA_10_DERECENIN_UZERINDE_SEYREDECEK

TATİL BÖLGELERİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

55324

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Muğla'nın iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Antalya’nın batısının iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, batısının iç kesimleri, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürekleri ağza getiren anlar! Araç kamerasına saniye saniye yansıdıYürekleri ağza getiren anlar! Araç kamerasına saniye saniye yansıdı
Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü! Operatör enkaz altında kaldıAğır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü! Operatör enkaz altında kaldı
Ukrayna'nın girişimini böyle duyurdular! Rusya ise o kenti vurduUkrayna'nın girişimini böyle duyurdular! Rusya ise o kenti vurdu
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloj

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.